Ситуация на Донбассе обостряется: Зеленский призвал украинцев быть готовыми к любому развитию

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донбассе обостряется, несмотря на договоренности о прекращении огня.

Глава государства призвал готовиться к любому развитию событий на востоке Украины, передает Офис президента.

"Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что вопрос безопасности на украинской границе сегодня актуален как никогда, ведь агрессор не отступает.

"Не реформируя наши войска, мы не сможем противостоять коварному врагу", – добавил президент.

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Переговоры по Донбассу

12 октября стало известно, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном, а также диалог лидеров стран ЕС с президентом РФ Владимиром Путиным, завершились результативно. Стороны планируют организовать встречу в рамках нормандского формата на уровне глав МИД.

В США по итогам визита замгоссекретаря Виктории Нуланд в Москву заявили о том, что Вашингтон не намерен комментировать заявление замглавы АП РФ Дмитрия Козака по вопросу якобы "автономии" или "особого статуса" Донбассе. Американцы назвали Россию единственным препятствием на пути урегулирования конфликта и призвали Москву вывести свои войска с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Францию и Германию в отказе от принятия инициативы по участию США в переговорах в рамках нормандского формата по Донбассу. По его словам, такое предложение озвучивал Путин, однако в Париже и Берлине выступили против.