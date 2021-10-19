Зеленский назвал США главным партнером Украины

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал США главным партнером в вопросе безопасности и в борьбе с Россией на востоке Украины.

Как сообщает телеканал Дом, глава государства поблагодарил своего американского коллегу - Джо Байдена - за выделенную военную помощь.

"Соединенные Штаты Америки сегодня для Украины в этот опасный момент, момент конфликта на Востоке страны, являются партнером номер один в сфере безопасности", - сказал Зеленский.

Глава государства попросил министра обороны США Ллойда Остина передать президенту Джо Байдену благодарность за постоянную поддержку Украины и территориальной целостности страны.

Зеленский также попросили главу Пентагона передать Байдену благодарность за выделенную Украине военную помощь в размере 60 млн долларов.

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"Мы получили ту военную помощь, которую обсуждали во время моего визита (в США - ред.). Мы очень благодарны, наша армия очень благодарна за поддержку Соединенных Штатов Америки", - добавил президент.

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Визит министра обороны США в Украину

19 октября министр обороны США Ллойд Остин находится в Украине с рабочим визитом. Кроме Зеленского он встретился с главой Минобороны Андреем Тараном.

Зеленский и Остин обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, а также в регионе Черного и Азовского морей.

Зеленский отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.