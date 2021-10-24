Крым и Донбасс на связи с Зеленским: в МИД выдвинули РФ резкие требования по захваченным территориям

Россия не помешает жителям Крыма и Донбасса общаться с Украиной - МИД / УНИАН

Москва не сможет помешать жителям оккупированных Крыма и отдельных районов Донбасса общаться с Украиной. Президент Владимир Зеленский ставит перед Киевом задачи предоставления государственных услуг по обе линии разграничения и укрепления связи с украинским государством. Россия, в свою очередь, должна выполнять свои обязательства страны-оккупанта и придерживаться договоренностей в рамках нормандского формата. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

В комментарии РБК-Украина в ответ на критику инициативы Киева о восстановлении диалога с оккупированными территориями со стороны российского МИД, в котором назвали такое намерение "провокацией", он сказал, что российские власти не смогут помешать общению жителей Крыма и Донбасса с украинским государством.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

По его словам, "политика железного занавеса не сработает", в то время как Зеленский ставит перед властями задачи обеспечения предоставления государственных услуг по обе стороны линии разграничения и укрепления их связи с остальной территорией Украины.

Кроме того, дипломат сказал, что Россия, как страна со статусом оккупанта, должна выполнять свои международные обязательства и придерживаться договоренностей в рамках нормандского формата. Москве следует обеспечить ключевые потребности населения на захваченных украинских территориях.

"Но Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата: обеспечивать базовые потребности населения на подконтрольных ей территориях, включая адекватную защиту от COVID-19, разблокировать работу КПВВ, прекратить саботаж деятельности Трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории", - подчеркнул Олег Николенко.

Реклама

Смотрите видео ТСН – Украина надеется на быстрое рассмотрение дел против России в суде в Гааге

Центры связи с президентом Украины для жителей Крыма и Донбасса

Секретарь СНБО Алексей Данилов в пятницу, 22 октября, заявил о намерении Киева создать на линии разграничения с оккупированными Крымом и Донбассом специальные центры коммуникации с президентом Владимиром Зеленским и органами государственной власти Украины. Выполнять задачу будет Министерство цифровой трансформации.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ обвинила Украину в, дескать, провокации. Она назвала заявление СНБО "цирковым номером" и сказала, что жители Крыма якобы уже "все сказали, что хотели".