Даже медуз нет: появились кричащие кадры безлюдных пляжей Кирилловки

Кирилловка / скриншот с видео

В Запорожской области курортная Кирилловка "вымерла". Как известно, Кирилловка временно находится под оккупацией войск РФ.

На видео, опубликованном группой "Любимая Кирилловка", видно, что на пляжах одного из самых популярных курортов на Азовском море нет людей, там даже медуз нет.

Обычно в июле в Кирилловке вовсю работали пляжи и базы отдыха, на пляжах было множество туристов и отдыхающих.

"Благодаря российским "асвабадителям" в Кирилловке сейчас нет ни медуз, ни наплыва туристов", - пишут местные.

Ситуация в Херсонской области

В Оперативном командовании Юг заявляли, что ВСУ в ходе контрнаступательных действий в Херсонской области сталкиваются с определенными трудностями. Вокруг украинской военной операции много эмоций, а само контрнаступление усложняется открытой степной местностью. Для достижения успеха следует далеко отогнать российские оккупационные войска.

По данным американского Института изучения войны, ВСУ продолжают успешно контрнаступать на Херсонщине. Украинские войска, вероятно, освободили Зеленый Гай и Барвинок в 25 км от самого захваченного россиянами Херсона. Впрочем, ни Киев, ни Москва такие данные на официальном уровне не подтверждают.

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