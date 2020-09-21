"Дебит скважины исчез": оккупанты Крыма столкнулись с новой проблемой

В Крыму без воды осталось 29 населенных пунктов / УНИАН

Из-за засухи в аннексированном Россией Крыму без воды осталось 29 населенных пунктов.

Об этом на совещании 21 сентября заявил так называемый "глава" предприятия Вода Крыма Владимир Баженов, передают Крым.Реалии.

По его словам, к населенным пунктам начали подвозить воду.

"На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды в связи с тем, что дебит в скважинах, скажем так, исчез. Но я все равно планирую какое-то количество машин с емкостями к завтрашнему дню перетащить в Симферопольский филиал, чтобы ими подстраховать районы, в которые не смогут дотянуться мои коллеги", – сказал он.

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О каких именно населенных пунктах идет речь, Баженов не уточнил.

Между тем, с начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался жесткий этап ограничений подачи воды.

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