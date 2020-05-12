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Новый поворот: суд избрал меру пресечения Януковичу по делу Майдана

12 мая 2020, 18:54

Печерский суд города Киева заочно арестовал президента-беглеца.

Янукович
Суд заочно арестовал Януковича / УНИАН

4 мая суд избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти. Сегодня же Печерский райсуд Киева заочно арестовал экс-главу государства по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Как стало известно во время трансляции заседания суда на YouTube "Судебной власти Украины", адвокаты Януковича требовали не рассматривать меру пресечения, поскольку истекли сроки досудебного расследования, а также просили отвод прокуроров за якобы их предвзятость.

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Кроме этого, защитка требовала вызвать в суд самого Януковича, однако ходатайства адвокатов были отклонены.

"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении подозреваемого Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без права внесения залога", - зачитал решение судья Алексей Соколов.

Дело Януковича

Напомним, Печерский районный суд Киева 4 мая избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти. Судья Олеся Батрин приняла решение заочно арестовать бывшего главу государства на два месяца без права внесения залога. 

До этого, в 2018-м, Оболонский райсуд Киева заочно приговорил бывшего президента Януковича к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным по статьям УК Украины "Госизмена" и "Пособничество в ведении агрессивной войны".

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