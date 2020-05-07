Глава Института нацпамяти Дробович обругал "культ победы" и сравнил РФ с нацистами

Глава Института нацпамяти Антон Дробович / УНИАН

Сотрудники Института национальной памяти записали видеоролик, посвященный годовщине окончания Второй мировой войны. В нем глава учреждения Антон Дробович жестко критикует "культ победы", сложившийся в России.

"Важнейшим уроком войны должен быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его", - рассказал он.

Дробович также прямо сравнил нынешнюю Россию с нацистским Третьим Рейхом.

"Сейчас Украина так же воюет с агрессором. Сегодня - это путинская Россия, которая посягает на нашу территорию, пытается разрушить международную системы безопасности и угрожает миру в Европе. Эта борьба ежедневно продолжается уже шесть лет и мы не имеем права проиграть, потому что так же, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю", - утверждает глава Института нацпамяти.

Читайте также"Плод разлагаемой философии гедонизма": Фарион распекла Дробовича из-за БандерыКроме того, Дробович с убежденностью заявил - во время Второй мировой войны украинцы "воевали за чужие интересы".

"Трагедия украинского народа во времена Второй мировой заключалась в том, что он был разделен между несколькими государствами. Украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы, иногда - друг против друга", - заявил он.

По мнению Дробовича, и нацистский Третий Рейх, и СССР одинаково не считались с ценой человеческой жизни.

"Единственно действенным украинским субъектом в годы войны было освободительное движение - люди и организации, которые боролись за независимость Украины от обеих тоталитарных систем", - подытожил он.

Напомним, ранее Антон Дробович объяснял украинцам - в чем именно заключается проблема личности Степана Бандеры. По его словам, вся проблема в том, что на востоке страны или даже в центре не все его понимают.