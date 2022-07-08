Десантники из ВСУ "демилитаризировали" пять русских танков и захватили пленных

Десантники из ВСУ "демилитаризировали" пять русских танков / Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ продолжают активно уничтожать вражескую бронетехнику. Как сообщается на странице украинского Генерального штаба в Facebook, во время боя на одном из участков фронта десантники из 79-й бригады уничтожили и вывели из строя сразу пять танков оккупантов.

Как говорят офицеры, украинским бойцам также удалось взять в плен некоторых оккупантов. Еще нескольким захватчикам повезло меньше – их "демилитаризировали" прямо в сгоревших танках.

К слову, накануне в Черниговской области на территории Менской громады из реки вытащили два российских танка. В них также было обнаружено пять "задвухсоченных" оккупантов.

Читайте также"Ждем ответочку": морпехи ВСУ уничтожили Стугной танк РФ

Напомним, ранее боец ВСУ по имени Александр, сбил вражеский беспилотник в свой 39-й день рождения.

"Свой день рождения мужчина встречал на передовой во время боевого дежурства, на котором и приземлил вражескую птичку", – сообщили в Генштабе украинской армии.

До того, как сообщает Одесский горсовет, украинские военные уничтожили дорогой российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". Его использовали для разведки вдоль побережья Черного моря.

"Воздушная цель, выполнявшая задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!", – говорится в сообщении.

Другие новости: