Десять тысяч за голову: на Волыни женщина наняла киллера для убийства бывшего мужа

Киллеру она пообещала заплатить 10 000 гривен / Прокуратура Волынской области

В одном из сел Ковельского района Волынской области разоблачили женщину, которая заказала убийство своего бывшего мужа. Киллеру она пообещала заплатить 10 000 гривен.

Правоохранители провели имитацию убийства и задержали заказчицу при передаче подставному киллеру части оплаты якобы за проделанную работу. Женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Волынской области.

"Благодаря вовремя полученной информации правоохранители провели имитацию совершения убийства и задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче" киллеру" части вознаграждения за выполненную работу", – говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о вручении женщины подозрения в организации покушения на убийство, совершенного на заказ (ч.2 статьи 115). Санкция статья предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

А тем временем в Днепре по-прежнему ищут киллера, который средь бела дня в центре города застрелил мужчину. Молодой человек сначала выпустил несколько пуль в авто, а затем – в мужчину, который из него выскочил.

Убитый был одним из лидеров криворожской ОПГ "Мамедовские" Анар Мамедов, которая занимается оптовыми поставками наркотиков по всей области.