Расстрел мужчины в Днепре: СМИ узнали о проблеме жертвы

Убитый в Днепре мужчина имел проблемы с алиментами, выяснили журналисты / dp.informator.ua

Анар Мамедов, который погиб в Днепре после того, как в него несколько раз выстрелил киллер, имел проблемы с выплатой алиментов.

Мужчина до гибели ехал в авто Toyota Land Cruiser вместе со своей дочерью, сообщает Информатор.

По его данным, киллер сначала стрелял в машину, а потом – и в самого Мамедова.

Издание опубликовало новое видео с места происшествия, на котором видно, как мужчина бежит через дорогу, перебегает одни трамвайные колеи и падает на других рельсах.

За ним гнался вооруженный злоумышленник. Киллер подошел к мужчине, который лежал на рельсах, выстрелил в него, и побежал прочь.

Убийство в Днепре – новое видео с места преступления

Ранее в полиции сообщили, что днем 24 апреля в Днепре на Соборной площади неизвестный мужчина обстрелял водителя авто Toyota Land Cruiser. По сведениям правоохранителей, пострадавший умер в машине скорой помощи.

СМИ писали, что убит Анар Мамедов и опубликовали видео, на котором видно, как злоумышленник в маске из пистолета стреляет по внедорожнику.

Начато производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Если будет доказано, что преступление совершено по заказу, злоумышленнику будет грозить 10-15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Возможна также конфискация имущества.