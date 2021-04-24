Расстрел мужчины в Днепре: СМИ узнали о проблеме жертвы

Стали известны новые подробности убийства в Днепре. В Сети появилось видео, на котором видно, как киллер добивал жертву.
Анар Мамедов, который погиб в Днепре после того, как в него несколько раз выстрелил киллер, имел проблемы с выплатой алиментов.
Мужчина до гибели ехал в авто Toyota Land Cruiser вместе со своей дочерью, сообщает Информатор.
По его данным, киллер сначала стрелял в машину, а потом – и в самого Мамедова.
Издание опубликовало новое видео с места происшествия, на котором видно, как мужчина бежит через дорогу, перебегает одни трамвайные колеи и падает на других рельсах.
За ним гнался вооруженный злоумышленник. Киллер подошел к мужчине, который лежал на рельсах, выстрелил в него, и побежал прочь.
Убийство в Днепре – новое видео с места преступления
Ранее в полиции сообщили, что днем 24 апреля в Днепре на Соборной площади неизвестный мужчина обстрелял водителя авто Toyota Land Cruiser. По сведениям правоохранителей, пострадавший умер в машине скорой помощи.
СМИ писали, что убит Анар Мамедов и опубликовали видео, на котором видно, как злоумышленник в маске из пистолета стреляет по внедорожнику.
Начато производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Если будет доказано, что преступление совершено по заказу, злоумышленнику будет грозить 10-15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Возможна также конфискация имущества.