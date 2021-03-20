Под Киевом сын заказал убийство отца ради наследства

Убийца 47-летнего мужчины нанес ему более 25 ножевых ранений, после чего скрылся. Его задержали менее чем через сутки.
В селе Гнидын Бориспольского района Киевской области произошло жестокое убийство. 47-летнего местного жителя зарезали в его собственном доме.
Смерть мужчины заказал его 19-летний сын ради наследства. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
16 марта около 22:00 преступник проник в частный дом, когда там находились погибший, его жена и дети. Он нанес хозяину более 25 ножевых ранений, после чего скрылся.
Убийцу задержали менее чем через сутки. 19-летний киевлянин прятался в дачном доме, расположенном в Броварском районе.
Полицейские выяснили, что молодой человек предварительно обсудил с сыном погибшего детали убийства отца. Парень сообщил товарищу план дома, а также местоположение всех членов семьи. После смерти отца парень хотел получить его наследство. Часть полученных денег молодой человек планировал заплатить товарищу за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.
Оба мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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Напомним:
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