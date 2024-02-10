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"Дети убиты из-за безумия РФ": Зеленский отреагировал на удар по Харькову

Алексей Тесля
10 февраля 2024, 16:53
В Харькове продолжается спасательная операция, эвакуированы десятки людей, рассказал президент.
Зеленский
Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по Харькову / Коллаж: Главред, Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку БПЛА по Харькову, совершенную в ночь на субботу, в результате которой погибли семеро, а десятки получили ранения.

"Реальность всегда говорит больше, чем любые слова. Минувшей ночью из-за пожара после удара "шахедов" в Харькове погибла целая семья: родители и трое детей. Самому старшему сыну, Алексею, 7 лет, среднему, Михаилу, 4 года, самому маленькому - Павлу, ему было 7 месяцев. Дети, которые еще не успели увидеть жизнь и были убиты из-за российского безумия. Погибла и еще одна семья: муж и жена. Мои соболезнования всем родным и близким!" - написал Зеленский в Telegram.

Президент добавил, что в Харькове продолжается спасательная операция, удалось спасти четырех человек, среди них один ребенок. В городе эвакуированы десятки людей.

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"Все необходимые службы привлечены, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь", - сообщил Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и её народ в защите от террора РФ, добавив, что "каждое проявление поддержки критически важно".

"И также важно понимать, что террор не может оставаться безнаказанным. Террор не может оставаться без справедливого ответа. Террористы должны проиграть эту войну, которую они начали. Россия должна ответить за каждую разрушенную и уничтоженную ею жизнь. Только так безопасность для всех вновь станет частью реальности", - подчеркнул Зеленский.

Удар РФ по Харькову

Ранее появились подробности гибели семьи в Харькове из-за атаки РФ. Во время тревог родители с детьми прятались в подвале. Но на этот раз во двор ворвалось пламя. Все оказались в огненной ловушке.

Напомним, в ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили дронами по Харькову. Под удар попала нефтебаза. В результате разлилось топливо и загорелось.

Попадание зафиксировали в Немышлянском районе. Возникло несколько масштабных пожаров. 15 жилых частных домов дотла сгорели.

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новости Харькова Владимир Зеленский война России и Украины
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