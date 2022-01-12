Девочка плакала от боли, а в школе не оказали помощь: скандал в Одесской области получил продолжение

Руководитель школы заявила, что учительница действовала по правилам / Скриншот ТСН

В одной из школ Захаровского района Одесской области произошел скандал. Ученица 6-го класса травмировала руку, но в школе ей не оказали надлежащей помощи. Девочке приложили рыбу к руке и не вызвали скорую помощь. Школьница жаловалась на боль, после чего ее отправили домой, не сообщив родителям о травме. На следующий день утром ребенку сделали рентген, который показал перелом руки в двух местах. В школе не видят вины заведения в инциденте и считают, что учительница поступила правильно. Преподавательница своей вины не видит. Мать девочки намерена судиться.

Как сообщает ТСН, мать девочки рассказала, что в школе перед ней и ребенком даже не извинились. Она пожаловалась в полицию и департамент образования.

Девочка начала плакать от боли, но в школе не вызвали скорую

Ученица получила травму, перепрыгивая через спортивный снаряд. До этого дети играли на улице в футбол. Это был первый урок в спортзале, причем сразу с гимнастическими упражнениями.

Почувствовав резкую боль, девочка начала плакать, но учительница физкультуры решила не вызывать машину скорой помощи. Медсестры в учебном заведении нет, поэтому после многочисленных жалоб ребенка педагог принесла из кухни замороженную рыбу и приложила к руке. Позже Лизу отправили домой, не сообщив родителям о травме. Мать девочки узнала об инциденте только вечером.

Рентнген показал перелом руки в двух местах

Мать с ребенком на следующий день с утра отправились в больницу. Девочке сделали рентген, который показал перелом руки в двух местах. Женщина возмутилась тем, что ее ребенку в школе не была оказана надлежащая помощь.

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"У них была возможность помочь, но никто не помог абсолютно", – говорит Ольга Дунская.

В школе заявили, что учительница действовала правильно

Мать ученицы, Ольга Дунская, рассказала, что когда она позвонила в школу и сказала о травме дочери, там решили не извиняться. Лишь попросили справку об освобождении от физкультуры. Ольга написала заявление в полицию и департамент образования.

Однако в школе считают, что вины образовательного учреждения в ситуации нет. Там заявили о правильных действиях учительницы.

Школе и педагогу уже объявили выговор.

"По всем правилам первая помощь предоставляется, если нет медсестры – это приложить что-то холодное к поврежденному месту. Здесь такие правила давно существуют. Учительница уже наказана. Ей и мне уже вынесли выговоры", - сказала руководитель школы Анна Рангу.

Учительница также заявила, что в инциденте она не виновата.

Мать девочки намерена судиться со школой

Получившая травму на уроке физкультуры ученица Лиза в школу не ходит. После выздоровления мама девочки планирует перевести ее в другую школу, которая находятся в десяти километров от села, где живет семья.

"Здесь нам уже сказали: сюда можете не ходить. Получала множество разных угроз", - сказала женщина.

В школе опровергают обвинения и утверждают, что заведение считает инцидент исчерпанным. Мать Лизы с этим не согласна. Она намерена судиться со школой, чтобы не пострадали другие ученики.

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