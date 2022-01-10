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В одесской школе девочка сломала руку: учительница приложила рыбу и отправила на уроки

10 января 2022, 14:50
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Ребенку даже не предоставили первую помощь.

скорая,медики
Девочке не вызвали врача / УНИАН

В одной из сельских школ Одесской области разгорелся скандал. 11-летняя девочка сломала руку на уроке физкультуры, но в школе на это не обратили должного внимания и после прикладывания к месту травмы замороженной рыбы, отпустили ребенка домой, даже не сообщив родителям.

Как пишет Обозреватель, неприятный инцидент произошел с ученицей 6 класса Новозарицкой школы Захаровского района еще 16 декабря. По словам матери Елены Дунской, учительница Елена Христоризенко вынудила девочку прыгать через козла.

"Дочка не хотела в третий раз прыгать, поскольку вообще раньше такого не делала, но учительница сказала — надо. Сама отвернулась и чем-то занималась в телефоне. Дочь прыгнула неудачно и у нее сразу начала болеть рука, она как бы перекрутилась. Дочь расплакалась, но учитель только улыбнулась", – рассказала женщина.

Девочка вышла из спортзала. Ей на помощь случайно пришла воспитательница местного детсада, которая перевязала руку.

Позже учитель физкультуры принесла из кухни мороженую рыбу и начала прикладывать к руке.

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Ребенка отправили на уроки, но боль была настолько сильной, что она сама попросилась домой.

"В школе нет даже медсестры. Никто из учителей не позвонил мне и не сообщил, что случилось. Никто не вызвал скорую", – добавила мать.

О случившемся женщина узнала только вечером. К тому времени рука уже опухла, а палец начал синеть.

"Мы поехали в райцентр. Нам, чтобы добраться туда, нужно 600 грн за машину заплатить. Взяли направление на рентген. На снимке врач увидел двойной перелом и дочери наложили гипс", – рассказала мать.

Как отреагировали в школе

Учитель физкультуры на заявление матери ответила, что они должны взять справку, и в таком случае девочку освободят от физкультуры. А в самом педколлективе разбираться в этом и вовсе не стали.

В связи с этим, мать пострадавшей школьницы написала заявление в полицию. Однако поговорить со следователем Тодоренко удалось только по телефону.

"Она меня спросила: "Чего вы хотите? Это несчастный случай. Мы еще на вас протокол составим за несвоевременно оказанную помощь". Выходит, что школа не виновата, а во всем виновата я", — добавила Дунская.

В итоге, комиссия постановила, что у ребенка действительно травма.

"Заведующая филиалом школы Анна Рангу и учитель физкультуры Елена Христоризенко получили выговоры за несоответствующее исполнение своих обязанностей. За то, что они отпустили ребенка, не поинтересовались его здоровьем. Директор центральной школы продолжает наблюдать за состоянием здоровья и мы надеемся, что девочка поправится", – сообщил директор отдела образования Захаровской ОТО Олег Воедилов.

Напомним, ранее в Ровно в одной из школ в раздевалке ученик 7 класса жестоко избил девушку, которая учится в параллельном классе. По этому факту в полиции уже возбуждено уголовное производство.

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