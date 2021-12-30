Дичь в Одессе: горе-мать заставила маленького сына выпить водку на камеру

Мать напоила водкой маленького сына

В Одессе маленький мальчик выпил водку, которую ему в рюмке размешала с соком его молодая мать.

Происходящее женщина фиксировала на каемру своего телефона. Видео опубликовал канал Xydessa в Telegram.

Отметим, что вначале ребенок наотрез отказывался выпить содержимое рюмки. Вероятно, он уже был знаком с алкогольными напитками, потому что спрашивал, хотят ли ему предложить водку.

Столкнувшись с негативной реакцией своего сына на алкоголь женщина убедила его, что в стакане сок, показательно долив его в рюмку. Мальчик согласился и выпил.

Добавим, что судя по разговорам за кадром, женщина пребывала в состоянии алкогольного опьянения.

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Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре разгорелся скандал в школе №29. По словам родителей, учительница вела уроки у второклассников в состоянии алкогольного опьянения. Причем употребляла спиртное прямо в учебном заведении. Еще и поднимала руку на детей.

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