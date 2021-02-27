Дипломат объяснил, почему у России возникли проблемы с водой в Крыму

Проблемы с водой в Крыму свидетельствуют о плохом управлении полуостровом со стороны России – дипломат / УНИАН

Проблемы с водой в аннексированном Крыму связаны с плохим управлением оккупационной российской администрацией полуостровом. Россия переселила в автономную республику 500 тысяч человек, однако не занималась урегулированием хозяйственных вопросов в течение 7 лет, сказал в эфире телеканала Украина 24 бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

По его словам, недостаток воды в Крыму возник в том числе и по причине неэффективного управления захваченной территорией. На полуострове признают, что большинство воды теряется в сетях распределения, так как проблему дефицита водного ресурса за все эти годы никто не решал.

"На самом деле эта проблема возникла 7 лет назад, она углубляется из-за бесхозяйственности оккупационных властей. Они сами признают, что сегодня теряют большинство воды в сетях распределения, поскольку 7 лет в Крыму никто не занимался этими вопросами. Когда отвечаешь за территорию, нужно не только махать флажками и строить военные объекты, но и думать, например, о канализации, о чем 7 лет никто не думал", - сказал Бабин.Читайте такжеУ Зеленского рассказали, как Киев оставит Россию без воды в Крыму

Также он добавил, что Россия вопреки международному законодательству переселила в Крым полмиллиона человек, однако не решила вопрос относительно того, "что они будут пить и чем смывать за собой продукты жизнедеятельности".

"Когда РФ через 7 лет с этими продуктами жизнедеятельности столкнулась, они признали существование этой проблемы. Прошлый год был засушливым, если бы он не был таким засушливым, проблема возникла бы в 2022 году", - подчеркнул Борис Бабин.

Проблемы с водой в Крыму