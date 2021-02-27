Дипломат объяснил, почему у России возникли проблемы с водой в Крыму

Россия за годы оккупации Крыма переселила на полуостров полмиллиона человек, сказал Борис Бабин.
Проблемы с водой в аннексированном Крыму связаны с плохим управлением оккупационной российской администрацией полуостровом. Россия переселила в автономную республику 500 тысяч человек, однако не занималась урегулированием хозяйственных вопросов в течение 7 лет, сказал в эфире телеканала Украина 24 бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.
По его словам, недостаток воды в Крыму возник в том числе и по причине неэффективного управления захваченной территорией. На полуострове признают, что большинство воды теряется в сетях распределения, так как проблему дефицита водного ресурса за все эти годы никто не решал.
"На самом деле эта проблема возникла 7 лет назад, она углубляется из-за бесхозяйственности оккупационных властей. Они сами признают, что сегодня теряют большинство воды в сетях распределения, поскольку 7 лет в Крыму никто не занимался этими вопросами. Когда отвечаешь за территорию, нужно не только махать флажками и строить военные объекты, но и думать, например, о канализации, о чем 7 лет никто не думал", - сказал Бабин.Читайте такжеУ Зеленского рассказали, как Киев оставит Россию без воды в Крыму
Также он добавил, что Россия вопреки международному законодательству переселила в Крым полмиллиона человек, однако не решила вопрос относительно того, "что они будут пить и чем смывать за собой продукты жизнедеятельности".
"Когда РФ через 7 лет с этими продуктами жизнедеятельности столкнулась, они признали существование этой проблемы. Прошлый год был засушливым, если бы он не был таким засушливым, проблема возникла бы в 2022 году", - подчеркнул Борис Бабин.
Проблемы с водой в Крыму
- Одной из главных проблем на аннексированном полуострове в последние годы стала ситуация с маловодьем. В Крыму существенно сократились запасы водного ресурса, вследствие чего местное население теперь получает воду по графику.
- Украина готова подавать воду на Крымский полуостров только в том случае, если там будет зафиксирована гуманитарная катастрофа. В Киеве считают, что водного ресурса для местного населения там достаточно, тогда как воды не хватает для нужд России.
- Представитель самопровозглашенной власти Крыма Владимир Константинов считает, что даже если Киев согласится подавать воду на полуостров, это невозможно реализовать, так как соответствующая инфраструктура технически к этому не готова.
- 17 февраля представитель президента в АР Крым Антон Кориневич рассказал, что на Северо-Крымском канале планируют построить дамбу, чтобы исключить даже теоретическую возможность подачи воды на захваченный россиянами полуостров.