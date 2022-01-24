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"Для меня табу": пластический хирург рассказал, когда не станет делать операцию

24 января 2022, 23:26

Врач отметил, по какой причине он может отказать пациенту в операции.

Дмитрий Слоссер
Дмитрий Слоссер / УНИАН

Заслуженный врач Украины и пластический хирург Дмитрий Слоссер рассказал, какую операцию он не сделает по просьбе пациента.

"Для меня табу – по просьбе пациента делать то, что будет выглядеть неестественно, например, раздвоение языка. Технически все это можно сделать, но для меня неприемлемо создавать какие-то уродства – это не отвечает моим культурным ценностям", - поделилась во время чата на Главреде Слоссер.

Врач назвал причину, когда он может отказать пациенту в операции.

"Если пациентка попросит большую грудь, я попытаюсь понять, для чего это нужно, и будет ли ей это подходить. Если женщине это не будет подходить, и, если это не будет отвечать моим эстетическим нормам, я, наверное, откажусь делать операцию. Хотя, допускаю, кто-то из пластических хирургов согласится", - говорит он.

Он привел пример девушку, которая поставила огромные импланты в области скул.

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"Например, существует дива, которая поставила огромные импланты в области скул, что смотрится просто ужасно. На такие операции решаются какие-то фрики, которые, безусловно, имеют свою аудиторию. Сегодня количество таких фриков растет. Но я, скорее всего, подобные операции делать не буду", - добавил пластический хирург.

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Дмитрий Слоссер пластический хирург
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