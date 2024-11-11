До Днепропетровской области уже 9 км: лейтенант ВСУ сделал неутешительное заявление

Российские оккупанты смогли продвинуться на левом фланге от Гуляйполя.

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РФ уже в 9 километрах от Днепропетровской области / Коллаж: Главред, фото: фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК Запад

Российские оккупанты продвигаются на фронте. До Днепропетровской области осталось 9 километров. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Он также отметил, что враг сегодня, 11 ноября, продвинулся на левом фланге от Гуляйполя Запорожской области.

"На левом фланге от Гуляйполя противник имел продвижение за сегодняшний день, смогли продвинуться на несколько километров. Пока все обсасывают новости о том, что до Днепропетровской области 11 км, то тем временем уже около 9 км. Написал не для нытья, а для того, чтобы люди понемногу раздуплялись и собирали раму", - написал лейтенант ВСУ. видео дня

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, французский OSINT-аналитик Клемент Молин в сети Х сообщал, что украинские военные готовятся к наступлению на Днепропетровскую область. По его словам, ВСУ уже якобы начали строить укрепления за Покровском в Донецкой области.

Впоследствии сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главред подчеркнул, что создание оборонительных укреплений - это не просто расходы, а вклад в безопасность области, города и страны в целом.

Недавно немецкий аналитик Юлиан Рьопке оценил опасения того, что бои могут в будущем сместиться в Днепропетровскую область. Он отметил, что Днепропетровская область - желаемая линия фронта для российских военных для любых переговоров о прекращении боевых действий.

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