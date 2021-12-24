До конца 2022 года большинство украинок должны встать на воинский учет: готовы ли женщины служить

Украинских женщин с 2022 года поставят на воинский учет / Фото president.gov.ua

В 2022 году женщинам определенных профессий в возрасте от 18 до 60 лет необходимо будет явиться в военкоматы и стать на воинский учет.

О том, как будет происходить этот процесс и готовы ли к нему украинки, пишет ТСН.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный объяснил взятие на воинский учет женщин так: "Защищать Украину никогда не поздно. И именно сейчас назрела необходимость создания такого документа, который позволил нам, военным, видеть тех женщин, которых мы можем использовать при защите нашего государства. Поэтому родился этот приказ".

Воинский учет для женщин - какие профессии попали в список

В перечне для женщин, которые должны стать на воинский учет, множество популярных профессий: юристы, финансисты, медики, менеджеры, переводчики, водители, операторы, пиарщики, химики, физики, библиотекари, профессиональные спортсменки, музыканты и так далее.

Явиться в военкоматы должны и журналисты - в случае военных действий они будут работать в пресс-центрах.

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Готовы ли украинки стать военнобязанными

Певица Мята говорит, что еще не слышала о необходимости идти в военкомат, но уверяет, что сопротивляться не будет.

"Мы уезжать никуда не собираемся. Мы будем здесь в своей стране. И будем защищать свою землю. Только так", – сказала она.

Работницы музея истории Киева, которые готовят рождественскую выставку, тоже станут военнообязанными.

"Пойдем и станем. Я думаю, что это будет такое наше проявление солидарности, учитывая тот факт, что Украина воюет уже не один год", — говорят в музее.

Марьяна два года подряд по субботам проходит обучение в отрядах терробороны / скриншот

А вот учительница по специальности и маркетолог по профессии Марьяна уже два года подряд по субботам проходит обучение в отрядах терробороны, а по четвергам – в вечерней сержантской школе. На днях им впервые выдали большой комплект обмундирования. Зимнюю одежду выдали впервые и от этого немного страшно. Возможно, будут вызывать на сборы.

"О детях все время думаю. Сложный вопрос. Но я явлюсь по приказу", — отметила Марьяна.

Воинский учет - штрафы за уклонение

Тем украинкам, которые не станут на воинский учет, грозит штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов (510 – 850 грн). За повторное уклонение в течение года или нарушение во время особого периода, который длится в Украине с 2014 года – 850-1700 грн.

Стать на учет нужно до конца следующего года. Административную ответственность будет нести и работодатель, который должен проконтролировать, чтобы его работницы становились на учет.

Сколько женщин должно стать на учет, в командовании украинской армии еще не говорят. Только обещают, что график работы военкоматов пересмотрят, чтобы избежать очередей.

Детально о том, какие документы необходимо подавать женщинам, чтобы стать на воинский учет, можно прочитать в материале В Украине женщин обязали стать на воинский учет: все, что нужно знать.

Будут ли украинки служить?

В командовании Сухопутных войск разъяснили, что украинок только берут на воинский учет, а не зовут служить.

"Проводится качественная и количественная характеристика всех военно-учетных специальностей. Только при крайней необходимости такие военные специалисты-женщины будут использованы на военной службе – в случае введения военного положения и в особый период во время мобилизации", – отметил начальник управления персонала штаба КСВ ВСУ Роман Горбач.

Как сообщал Главред, Сеть взорвалась мемами из-за решения поставить украинок на воинский учет.

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