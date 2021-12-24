УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

До конца 2022 года большинство украинок должны встать на воинский учет: готовы ли женщины служить

24 декабря 2021, 07:41
Прослушать новость
Остановить

В Украине обязали женщин встать на воинский учет. Приказ Министерства обороны уже вступил в силу. Тем, кто будет уклоняться, грозит немалый штраф.

военные, воинский учет
Украинских женщин с 2022 года поставят на воинский учет / Фото president.gov.ua

В 2022 году женщинам определенных профессий в возрасте от 18 до 60 лет необходимо будет явиться в военкоматы и стать на воинский учет.

О том, как будет происходить этот процесс и готовы ли к нему украинки, пишет ТСН.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный объяснил взятие на воинский учет женщин так: "Защищать Украину никогда не поздно. И именно сейчас назрела необходимость создания такого документа, который позволил нам, военным, видеть тех женщин, которых мы можем использовать при защите нашего государства. Поэтому родился этот приказ".

Воинский учет для женщин - какие профессии попали в список

В перечне для женщин, которые должны стать на воинский учет, множество популярных профессий: юристы, финансисты, медики, менеджеры, переводчики, водители, операторы, пиарщики, химики, физики, библиотекари, профессиональные спортсменки, музыканты и так далее.

Явиться в военкоматы должны и журналисты - в случае военных действий они будут работать в пресс-центрах.

Реклама

Готовы ли украинки стать военнобязанными

Певица Мята говорит, что еще не слышала о необходимости идти в военкомат, но уверяет, что сопротивляться не будет.

"Мы уезжать никуда не собираемся. Мы будем здесь в своей стране. И будем защищать свою землю. Только так", – сказала она.

Работницы музея истории Киева, которые готовят рождественскую выставку, тоже станут военнообязанными.

"Пойдем и станем. Я думаю, что это будет такое наше проявление солидарности, учитывая тот факт, что Украина воюет уже не один год", — говорят в музее.

Марьяна два года подряд по субботам проходит обучение в отрядах терробороны / скриншот

А вот учительница по специальности и маркетолог по профессии Марьяна уже два года подряд по субботам проходит обучение в отрядах терробороны, а по четвергам – в вечерней сержантской школе. На днях им впервые выдали большой комплект обмундирования. Зимнюю одежду выдали впервые и от этого немного страшно. Возможно, будут вызывать на сборы.

"О детях все время думаю. Сложный вопрос. Но я явлюсь по приказу", — отметила Марьяна.

Воинский учет - штрафы за уклонение

Тем украинкам, которые не станут на воинский учет, грозит штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов (510 – 850 грн). За повторное уклонение в течение года или нарушение во время особого периода, который длится в Украине с 2014 года – 850-1700 грн.

Стать на учет нужно до конца следующего года. Административную ответственность будет нести и работодатель, который должен проконтролировать, чтобы его работницы становились на учет.

Сколько женщин должно стать на учет, в командовании украинской армии еще не говорят. Только обещают, что график работы военкоматов пересмотрят, чтобы избежать очередей.

Детально о том, какие документы необходимо подавать женщинам, чтобы стать на воинский учет, можно прочитать в материале В Украине женщин обязали стать на воинский учет: все, что нужно знать.

Будут ли украинки служить?

В командовании Сухопутных войск разъяснили, что украинок только берут на воинский учет, а не зовут служить.

"Проводится качественная и количественная характеристика всех военно-учетных специальностей. Только при крайней необходимости такие военные специалисты-женщины будут использованы на военной службе – в случае введения военного положения и в особый период во время мобилизации", – отметил начальник управления персонала штаба КСВ ВСУ Роман Горбач.

Как сообщал Главред, Сеть взорвалась мемами из-за решения поставить украинок на воинский учет.

Читайте также:

viber
мобилизация ВСУ воинская часть Минобороны Украины новости Украины женщина
Сейчас вы просматриваете новость «До конца 2022 года большинство украинок должны встать на воинский учет: готовы ли женщины служить». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Доллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарииДоллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарии Гороскоп на сегодня 20 декабря 2021: Львам – знаки судьбы, Скорпионам – соперники, Козерогам – потериГороскоп на сегодня 20 декабря 2021: Львам – знаки судьбы, Скорпионам – соперники, Козерогам – потери Гороскоп на январь 2022 года обещает Близнецам несметное богатство и бурный романГороскоп на январь 2022 года обещает Близнецам несметное богатство и бурный роман Завалит снегом по пояс: в Украину идет сильный мороз и мощный снегопадЗавалит снегом по пояс: в Украину идет сильный мороз и мощный снегопад В моду на зиму 2022 вернулись теплые ботинки женские необычайной красоты из непредсказуемых 60-хВ моду на зиму 2022 вернулись теплые ботинки женские необычайной красоты из непредсказуемых 60-х
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
07:41

До конца 2022 года большинство украинок должны встать на воинский учет: готовы ли женщины служить

07:22

Гороскоп на январь 2022 года для Дев обещает море радости и удовольствий, а также выигрыш в лотереюВидео

06:43

Как не купить подделку: эксперт ответила, сколько должна стоить настоящая красная икра

06:08

Москва проиграла борьбу за "русский мир"мнение

05:21

Оживут, как после дождя: как использовать перекись водорода для орхидей, рассады и любых цветовВидео

Реклама
04:57

Потепление будет недолгим: украинцам дали ледяной прогноз со снегопадамиВидео

04:40

Проявляется лишь во время сна: медики назвали странный симптом Омикрона

03:51

Как красиво упаковать подарок на Новый год и Рождество - простые лайфхакиВидео

03:08

Финансовый гороскоп на неделю 26 декабря – 2 января: Львам – финансовое везение, Весам – траты, Скорпионам - кражиВидео

02:39

Жена Бабкина на полу гостиницы показала свой шарм в полупрозрачном корсете

02:19

Украинцам изменили тарифы на доставку газа: сколько придется платить с 1 январяВидео

01:33

Ольга Медынич показала, как сейчас выглядит 87-летняя Алиса Фрейндлих

01:27

Доллар берет новый рекорд: украинцев предупредили о неожиданном курсеВидео

00:33

Гороскоп на сегодня 24 декабря 2021: Близнецам – потери, Девам – подарки, Скорпионам – большие деньгиВидео

23 декабря, четверг
23:59

Трагедия на Херсонщине: на тонком льду утонули двое детей

23:34

Стало известно, что будет с гривней до Нового годаВидео

23:22

На Тернопольщине дети расправились с "соседом-убийцей"

22:53

Военная атака РФ на Украину и решение Путина: СМИ узнали об опасениях администрации БайденаВидео

22:35

В Украине появится система для оплаты услуг ЖКХ онлайнВидео

22:33

В Луганской области воспитатель изнасиловал ребенка и бросил голуюВидео

Реклама
22:04

Полугодовалая девочка с уникальными темными пятнами стала звездой Instagram - щемящие фотоФото

21:57

НАТО стянет войска к границам РФ, если Москва нападет на Украину: у Байдена предупредили об удареВидео

21:37

Сеть взорвалась мемами по поводу решения поставить украинок на воинский учетФото

20:37

Удача в деньгах и исполнение желаний: кто из знаков – главный везунчик в Новый год 2022

20:29

У девочки из Львова 7 лет не открывался рот: родители обратились за помощью только сейчас

19:59

ВСД как диагноз, которого не существует: врач рассказал о недуге, в который долго верили украинцы

19:51

В Украине женщин обязали стать на воинский учет: все, что нужно знатьВидео

19:44

В семи регионах Украины обнаружили новый вариант штамма ДельтаВидео

19:44

Путин - президент обложеної фортецімнение

19:11

Бродячая собака стала "мамой" для брошенного ребенка с неудаленной пуповиной: душераздирающие фото

19:05

Магнитный шторм до 5 баллов: как пережить магнитную бурю на РождествоВидео

18:51

Иван Яковина. Президент РФ стал слишком скучнымВидеоблоги

18:46

Россия устроила шантаж Запада и стянула войска к Украине: в НАТО узнали о планах МосквыВидео

18:32

В Киеве исчезла новогодняя елка стоимостью 5 млн гривенВидео

18:19

Во Львове в райсовете спортсмен-депутат подрался с коллегой во время сессииВидео

18:09

Цены на бензин выросли на АЗС: сколько стоит топливоВидео

17:50

В Киеве мошенники обустроили кафе и выманивали там деньги из богачейВидео

17:49

Гороскоп на январь 2022 года для Раков: проблемы с деньгами, возвращение бывшего и новый имиджВидео

17:45

Разворот танкеров с СПГ из Азии в страны ЕС: в Европе резко рухнула цена на газВидео

17:41

Умер звезда сериала Улицы разбитых фонарей

Реклама
17:30

По примеру Израиля: почему в Украине женщин ставят на воинский учетмнение

17:20

Принц Гарри и Меган Маркл показали шестимесячную дочь - первое фото Лилибет попало в Сеть

17:05

Россия перебросила новые силы: в ВСУ раскрыли число войск РФ на границе УкраиныВидео

17:01

В МИД опровергли слова Путина о якобы подготовке Украиной операции на ДонбассеВидео

16:48

Тела выбросили в лесу: под Хмельницким мужчина с любовницей расстрелял свою жену и задушил ребенкаВидео

16:41

Воинский учет украинок: кого и когда могут забрать на службуВидео

16:27

Виталий Козловский стал неузнаваем - певец кардинально сменил имидж

16:24

В Украине запретили ряд российских товаровВидео

16:09

"Автономия" Донбасса, правки в Конституцию и диалог с "ЛДНР": Путин заявил о "требованиях" к УкраинеВидео

16:02

Платежки, заказ услуг и жалобы: в Украине запустят новый ресурс по коммунальным услугам

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять