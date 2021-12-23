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В Украине женщин обязали стать на воинский учет: все, что нужно знать

23 декабря 2021, 19:51

Согласно документу, на воинском учете должны состоять работницы, занятые в 35 сферах деятельности.

ВСУ
Воинский учет для женщин / Минобороны, УНИАН

В Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, которым утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, которые должны состоять на воинском учете.

Приказ Минобороны №313 был зарегистрирован в Министерстве юстиции еще 3 декабря 2021 года, а недавно он был официально опубликован.

Согласно документу, на воинском учете должны состоять работницы, занятые в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда – от общественного питания до банковского дела.

Список профессий, которые попадают под воинский учет

11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть более 100 профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

В этом перечне самые разные профессии (как руководители производственных подразделений и органов власти, так и обычные рабочие и служащие) получили родственные военно-учетные специальности.

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Весь список профессий можно узнать по этой ссылке.

Что важно знать женщинам

Женщина сначала должна уведомить своего руководителя предприятия:

  • Прийти в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету. Есть есть возрастные ограничения и ограничения по здоровью.
  • Нужно написать соответствующее заявление и предоставить документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из заведения, где работает.
  • После этого будет принято решение, подлежит ли женщина учету.

Штрафы для женщин за уклонение воинского учета

Штрафные санкции начнут вводить после 2022 года. Размер штрафа для украинок будет составлять от 850 гривен, для предприятий - от 5500 гривен.

При каком условии женщин начнут призывать в армию

В Минобороны отметили, что это будут делать только в крайнем случае. То есть при введении военного положения или в особый период во время мобилизации.

Что грозит работодателям

Теперь работодатель должен проконтролировать наличие документов о пребывании на воинском учете у своих работников. Это делать не только у мужчин, но и у женщин.

За прием на работу работника без нахождения на учете предусмотрен штраф от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки – от 5100 до 8500 гривен.

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Согласно ст. 28 Закона о воинской обязанности, предельный возраст пребывания в запасе – до 60 лет.

Что говорят эксперты

Как рассказал Главреду генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романченко, воинский учет, причем не только женщин, но и мужчин - это вопрос принципиального характера.

В последнее время в СМИ рассматриваются вопросы бомбоубежищ и всего того, что ранее называлось гражданской обороной. Кроме того, со следующего года вводится в действие закон о национальном сопротивлении, которым предусматривается создание территориальной обороны.

"Но войну ведут не только Вооруженные силы и силовые структуры, а государство и, прежде всего, общество. И в таком случае должны привлекаться все граждане. Государство, без всяких иллюзий - это аппарат насилия всех в интересах большинства, и в таких условиях нужно мобилизовать все человеческие ресурсы", - говорит Романченко.

В ВСУ почти 30 тысяч женщин

"В нынешнем составе ВСУ женщин уже около 30 тысяч, и мы уже перешли этап от советского времени, и текущая война на востоке показала, что женщины могут быть не только вдохновителями мужчин на подвиги, но и быть очень эффективными на всех позициях", - отмечает он.

Кроме того, женщина порой более ответственная, системная и пунктуальная, а это - крайне необходимые качества для ведения войны.

В мире уже есть положительные примеры воинского учета женщин - в частности, Израиль, который десятки лет живет в военном окружении и там женщины служат срочную службу. Но у нас пока такого нет, есть только добровольная, и этот указ был издан, чтобы привлечь всех необходимых. В том числе, и в информационной сфере, потому что у нас идет гибридная война, важной частью которой является информационная война, на которую Путин тратит миллионы.

А вот глава наблюдательного совета ВОО Украинская ассоциация владельцев оружия Георгий Учайкин Главреду сказал, что "по факту у нас до сих пор нет базового закона о праве владения оружием, закона О территориальной обороне в том виде, каким бы он должен был быть, у нас тоже нет, а лишь идет дискуссия о развитии направления национального сопротивления".

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"Когда я услышал новость о воинском учете для женщин, то захотелось грязно выругаться, потому что эта инициатива оторвана от всего, что на самом деле происходит в Украине в направлении безопасности человека и страны. Кстати, на учениях территориальной обороны, которые подчиняются Министерству обороны, часто тренируются на макетах автоматов Калашникова (и это, на секундочку, на восьмом году войны)", - отмечает эксперт.

Зачем взялись ставить на учет женщин

По его словам, в Украине даже мужчины не все на учете стоят. И вместо того, чтобы наладить этот процесс, взялись ставить на учет женщин, причем еще и ввели штрафы для руководителей предприятий, где работают женщины.

"Поэтому здесь непонятно - этот указ больше о штрафах или об укреплении обороноспособности. Если говорить об укреплении обороноспособности, то в такое время было бы неплохо, чтобы все были военнообязанными, но в определенном объеме - для мужчин больше нагрузки, для женщин - меньше. Но фундамента для этого нет, потому что как можно строить пятый этаж без предыдущих четырех?", - говорит Учайкин.

По его словам, это больше похоже на какой-то медийный повод, чтобы отвлечь внимание общества от других насущных проблем.

"К тому же, организовать этот процесс не так и просто. Ведь речь здесь идет не о 10 тысячах, а о миллионах женщин, ведь под действие приказа попадают подавляющее большинство женского населения Украины. А как в условиях текущего состояния карантинных ограничений это провести - непонятно, не говоря уже о том, что на практике на это может потребоваться несколько лет", - добавил эксперт.

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