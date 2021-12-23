В Украине женщин обязали стать на воинский учет: все, что нужно знать

Воинский учет для женщин / Минобороны, УНИАН

В Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, которым утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, которые должны состоять на воинском учете.

Приказ Минобороны №313 был зарегистрирован в Министерстве юстиции еще 3 декабря 2021 года, а недавно он был официально опубликован.

Согласно документу, на воинском учете должны состоять работницы, занятые в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда – от общественного питания до банковского дела.

Список профессий, которые попадают под воинский учет

11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть более 100 профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

В этом перечне самые разные профессии (как руководители производственных подразделений и органов власти, так и обычные рабочие и служащие) получили родственные военно-учетные специальности.

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Весь список профессий можно узнать по этой ссылке.

Что важно знать женщинам

Женщина сначала должна уведомить своего руководителя предприятия:

Прийти в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету. Есть есть возрастные ограничения и ограничения по здоровью .

и . Нужно написать соответствующее заявление и предоставить документы : паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из заведения, где работает.

: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из заведения, где работает. После этого будет принято решение , подлежит ли женщина учету.

Штрафы для женщин за уклонение воинского учета

Штрафные санкции начнут вводить после 2022 года. Размер штрафа для украинок будет составлять от 850 гривен, для предприятий - от 5500 гривен.

При каком условии женщин начнут призывать в армию

В Минобороны отметили, что это будут делать только в крайнем случае. То есть при введении военного положения или в особый период во время мобилизации.

Что грозит работодателям

Теперь работодатель должен проконтролировать наличие документов о пребывании на воинском учете у своих работников. Это делать не только у мужчин, но и у женщин.

За прием на работу работника без нахождения на учете предусмотрен штраф от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки – от 5100 до 8500 гривен.

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Согласно ст. 28 Закона о воинской обязанности, предельный возраст пребывания в запасе – до 60 лет.

Что говорят эксперты

Как рассказал Главреду генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романченко, воинский учет, причем не только женщин, но и мужчин - это вопрос принципиального характера.

В последнее время в СМИ рассматриваются вопросы бомбоубежищ и всего того, что ранее называлось гражданской обороной. Кроме того, со следующего года вводится в действие закон о национальном сопротивлении, которым предусматривается создание территориальной обороны.

"Но войну ведут не только Вооруженные силы и силовые структуры, а государство и, прежде всего, общество. И в таком случае должны привлекаться все граждане. Государство, без всяких иллюзий - это аппарат насилия всех в интересах большинства, и в таких условиях нужно мобилизовать все человеческие ресурсы", - говорит Романченко.

В ВСУ почти 30 тысяч женщин

"В нынешнем составе ВСУ женщин уже около 30 тысяч, и мы уже перешли этап от советского времени, и текущая война на востоке показала, что женщины могут быть не только вдохновителями мужчин на подвиги, но и быть очень эффективными на всех позициях", - отмечает он.

Кроме того, женщина порой более ответственная, системная и пунктуальная, а это - крайне необходимые качества для ведения войны.

В мире уже есть положительные примеры воинского учета женщин - в частности, Израиль, который десятки лет живет в военном окружении и там женщины служат срочную службу. Но у нас пока такого нет, есть только добровольная, и этот указ был издан, чтобы привлечь всех необходимых. В том числе, и в информационной сфере, потому что у нас идет гибридная война, важной частью которой является информационная война, на которую Путин тратит миллионы.

А вот глава наблюдательного совета ВОО Украинская ассоциация владельцев оружия Георгий Учайкин Главреду сказал, что "по факту у нас до сих пор нет базового закона о праве владения оружием, закона О территориальной обороне в том виде, каким бы он должен был быть, у нас тоже нет, а лишь идет дискуссия о развитии направления национального сопротивления".

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"Когда я услышал новость о воинском учете для женщин, то захотелось грязно выругаться, потому что эта инициатива оторвана от всего, что на самом деле происходит в Украине в направлении безопасности человека и страны. Кстати, на учениях территориальной обороны, которые подчиняются Министерству обороны, часто тренируются на макетах автоматов Калашникова (и это, на секундочку, на восьмом году войны)", - отмечает эксперт.

Зачем взялись ставить на учет женщин

По его словам, в Украине даже мужчины не все на учете стоят. И вместо того, чтобы наладить этот процесс, взялись ставить на учет женщин, причем еще и ввели штрафы для руководителей предприятий, где работают женщины.

"Поэтому здесь непонятно - этот указ больше о штрафах или об укреплении обороноспособности. Если говорить об укреплении обороноспособности, то в такое время было бы неплохо, чтобы все были военнообязанными, но в определенном объеме - для мужчин больше нагрузки, для женщин - меньше. Но фундамента для этого нет, потому что как можно строить пятый этаж без предыдущих четырех?", - говорит Учайкин.

По его словам, это больше похоже на какой-то медийный повод, чтобы отвлечь внимание общества от других насущных проблем.

"К тому же, организовать этот процесс не так и просто. Ведь речь здесь идет не о 10 тысячах, а о миллионах женщин, ведь под действие приказа попадают подавляющее большинство женского населения Украины. А как в условиях текущего состояния карантинных ограничений это провести - непонятно, не говоря уже о том, что на практике на это может потребоваться несколько лет", - добавил эксперт.

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