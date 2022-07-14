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"До смерти Путина": Доний рассказал, когда может закончиться война в Украине

14 июля 2022, 12:03

Пока Путин жив, война в Украине может переходить в разные фазы, как это происходило на протяжении восьми последних лет.

Война в Украине, Путин, Александр Доний
Западу стоит задуматься о физической ликвидации Путина - Александр Доний / Reuters, facebook.com

Война в Украине будет длиться до смерти Путина. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей Александр Доний.

"Сказать, сколько продлится война, может, к сожалению, только Путин. Могу прогнозировать, что до смерти Путина. А пока он жив, в той или иной степени, война будет продолжаться" , - отметил эксперт.

По словам Дония, пока Путин жив, война в Украине может переходить в разные фазы, более или менее интенсивные, как это происходило на протяжении 8 последних лет. И точно так же Россия будет требовать переговоров, однако сугубо для перегруппировки российских войск.

"Потому что он - агрессор и хочет уничтожения Украины. Возможно ли перемирие? В теории - да, на практике пока предпосылок тоже нет. Потому что он хочет перемирия для того, чтобы перенастроить свои силы и снова провести наступление на условиях признания оккупации части украинских территорий и не только Крыма и "ЛДНР", но и Херсонщины. А для Украины - это недопустимо", - отметил Доний и добавил, что Западу следовало бы подумать о физической ликвидации Путина.

При этом Доний убежден, что смерть Путина может привести к худшим последствиям для Украины, поскольку в случае назначения преемника из окружения Путина, угроза нападения России не исчезнет.

"Когда кто-то из россиян говорит, что он оппонирует режиму России, то у нас начинают говорить, что "хороших русских" не бывает, они все одинаковые. Ну а откуда тогда появится альтернатива? На что мы надеемся? Если мы не готовы поддержать оппозиционную силу, то откуда придет там народное восстание и новая власть, если мы не различаем их цветов и не собираемся воспитать никаких нормальных? Вместо Путина может быть еще хуже, а-ля Кадыров", - считает Доний и добавляет, что Украине со своей стороны также нужно воспитывать оппозицию в России, чтобы избежать угроз в будущем.

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