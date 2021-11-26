Доллар дорожает уже 5 дней подряд и достиг психологической отметки: что ждать украинцам дальше

Гривна уже пятый день падает к доллару / УНИАН

Курс доллара в Украине начал стремительно расти - всего за несколько дней американская валюта подорожала на 1 гривну.

Что ждать в ближайшем будущем и как это отразится на жизни украинцев, рассказали в Сніданку з 1+1.

Если в середине ноября доллар стоил больше 26 грн, то сейчас это фактически 27 грн.

Доллар дорожает: в чем причина

Оказывается, есть два фактора: экономический и психологический. Во-первых, украинцы начали скупать валюту на фоне новостей о возможном обострении конфликта с Россией.

Читайте такжеДоллар по 60-100 гривен и угроза дефолта в Украине: эксперты предупредили об опасной ситуации"Настроения рынка существенно усилены именно военными рисками, которые, к сожалению, подтверждаются сразу из официальных источников украинской власти, американской прессы и российской стороны. Давление сразу с трех сторон привело к высокой панике населения. Оно последние несколько дней выгребает валюту из касс банков, банки не успевают довозить", – объяснил экономист Григорий Кукуруза.

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Курс гривны к доллару - прогноз мрачный

По мнению эксперта, спрогнозировать курс доллара в ближайший месяц сложно. Люди провоцируют спрос на валюту. Впрочем, дешевле в 2021 году она, скорее всего, не будет. Уже в начале следующего года должно стабильно задержаться на отметке от 27 до 27,5 грн.

Как подорожание доллара отразится на ценах

К сожалению, в стоимости могут прибавить топливо и продукты. Предметы быта, вещи, другие товары должны остаться без изменений, потому что из-за локдауна магазинам и так не хватает покупателей.

"Могут вырасти цены на самые дешевые продукты в корзине, а также транспорт, привязанный к нефтепродуктам. На среднем классе, на премиум-классе не отразится, потому что там подавленный спрос из-за локдауна", — считает специалист.

Курс доллара и других валют сегодня

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 26 ноября. Курс гривны к доллару упал на 10 копеек – с 26,93 грн/$ до 27,03 грн/$. Относительно доллара национальная валюта Украины дешевеет пятый день подряд.

К евро украинская валюта тоже упала – с 30,17 грн/€ до 30,34 грн/€. Курс гривны к российскому рублю понизился с 3,60 грн/10 руб. до 3,62 грн/10 руб.