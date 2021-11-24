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Безудержный скачок: как изменится курс доллара в Украине до конца ноября

24 ноября 2021, 20:39
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Всему виной ситуация на мировом энергетическом рынке.

Доллары, гривны
Доллар скакнет вверх / УНИАН

Курс доллара в Украине до конца ноября вырастет и "унизит" гривну к уровню плинтуса. Эксперты прогнозируют рост до 26,80 грн/долл. Это объясняется ситуацией на мировом энергетическом рынке.

Старший аналитик брокерской компании "Альпари" Вадим Иосуб утверждает, что увеличение цены американской валюты будет ощутимо для украинцев, если курс продержится хотя бы две недели.

"Ближе к концу месяца ее стоимость на Межбанке установится на уровне 26,80 грн/долл. Меж тем, наличный курс в банках и обменниках будет колебаться в пределах 26,70 и 26,90 грн/долл", - говорит эксперт.

При этом, главной причиной удорожания "зеленого" он называет снижение интереса иностранцев к украинским ценным бумагам. Нерезиденты стали покупать меньше ценных бумаг. Поэтому доля долларов на валютном рынке существенно уменьшается, а его курс поднимается.

Формирует долларовый дефицит потребность в приобретении энергоресурсов.

Читайте такжеАномальная нерентабельность: в Украине может стать дефицитным самый популярный продуктНапомним, ранее руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний сделал прогноз курса валют до конца текущего года. По его словам, гривна может ощутить удар как раз на конец 2021-ого.

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