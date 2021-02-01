"Дома рухнут": эксперт объяснил, что не так с программой энергоэффективости в Украине

Эксперт оценил программу энергоэффективности в Украине / УНИАН

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко критически оценил деятельность Фонда энергоэффективности.

Как подчеркнул он во время чата в Главреде, принцип и подход к деятельности фонда является неправильным.

"Давайте просто считать. В нашем государстве около 200 тысяч многоквартирных домов, из которых новостроев (то есть построенных за период независимости) – примерно 10%. Все остальное – это советская и царская застройка. Более 70% домов стоят без капитального ремонта больше 50 лет. Для того, чтобы модернизировать дом по программе Фонда энергоэффективности, нужно, во-первых, создать ОСББ, а, во-вторых, взять кредит. Просто взять кредит жильцы дома не могут – для этого нужно создать ОСББ как юридическое лицо, которому и могут выдать кредит. В Украине сегодня примерно 30 тысяч ОСББ и ЖСК (жилищно-строительный кооператив, – Ред.), то есть примерно 15% от всех домов", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что президент и его команда хвалятся программой Большое строительство, в рамках которого в 2020 году было вложено средства в энергомодернизацию тысячи домов в 10 городах.

"Президент ездит по стране и принимает работы: садики, школы, дороги. Но видел ли кто-нибудь хоть раз президента на сдаче многоквартирного дома? Нет – потому что ни одного дома Фонд энергоэффективности за прошлый год не выдал. По состоянию на январь было около 300 заявок. Но 300 заявок – это всего лишь 1% от количества ОСББ или сотая часть процента от всех многоквартирных домов в Украине! Если эта программа будет реализовываться по несколько сотен домов в год, то она растянется на тысячу лет, а дома рухнут, не дождавшись модернизации и ремонта", - говорит глава Жилищного союза Украины.

Скубченко также добавил: "В 2015 году государство всё сбросило на людей, сказав: "Это – ваши дома. Что хотите, то и делайте". Но при этом людям был предоставлен только один механизм – создать ОСББ и взять кредит. Так что, по сути, проблема с домами не решается. А эта программа фонда, скорее, является программой развития банковского кредитования, а не модернизации домов".

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Ранее Скубченко назвал главную причину резкого скачка газовых тарифов. По его мнению, государство попросту отказалось от регулирования на газовом рынке.