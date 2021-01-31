Резкий скачок газовых тарифов: эксперт назвал главную причину

Государство попросту отказалось от регулирования на газовом рынке, подчеркнул Александр Скубченко.
В Украине большинство компаний - поставщиков газа входят в бизнес-империю Дмитрия Фирташа, заявил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, до 1 августа 2020 года в Украине действовали ПСО, и Кабмин ограничивал цену, однако после 1 августа эту норму отменили.
"Власть должна была подумать о том, что в нашей стране есть олигарх, который при таких условиях может сразу же взвинтить цену настолько, насколько ему вздумается. Но почему-то власть позволила этому олигарху действовать так и не ввела никаких ограничителей", - подчеркнул эксперт.
Он уверен, что государство попросту отказалось от регулирования на газовом рынке.
"Все рынки во всём мире чем-то регулируются – либо достаточной конкуренцией (если, например, мы говорим о товарах на полках магазина, то в этой сфере достаточно конкуренции, и рынок сам себя регулирует), либо государством", - отметил глава Жилищного союза Украины.
Он напомнил, что рынок газа является монопольным, поэтому он должен регулироваться государством, чтобы не было монополий.
"В общем, в повышении тарифов мы, конечно же, можем упрекать олигархов, но, в первую очередь, мы должны упрекать государство, которое допустило и позволило это", - добавил Скубченко.
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Тарифы в Украине:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение о государственном регулировании цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать на весь текущий срок отопительного периода.
- В Офисе президента заявили, что государство решило снизить цену на газ для населения на ниже рыночной, вследствие чего украинцам удастся сэкономить до 30% в своих платежках за газ.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов полагает, что цену на газ для бытовых потребителей снизят лишь на временной основе – до конца отопительного сезона. В дальнейшем стоимость газа может достичь показателя в 12 гривен за кубический метр.