Стало известно, кто возглавил делегацию Украины в ТКГ по Донбассу вместо Кучмы

Алексей Резников будет исполнять обязанности главы делегации Киева в ТКГ по Донбассу / пресс-служба КГГА

Исполняющим обязанности главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе станет вице-премьер Алексей Резников.

Об этом чиновник рассказал в ходе дискуссии Минский процесс: умеренный успех или политический тупик.

По словам Резникова, он будет исполнять обязанности главы украинской делегации до тех пор, пока президент Владимир Зеленский не подпишет указ о новом назначении.

"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока буду определенное время управлять этими процессами. Но хочу обратить внимание: дождемся указа президента Зеленского", - отметил он, добавив, что Кучма формально еще остается главой делегации.Читайте такжеБоевики не сдержались и дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Напоследок Резников подчеркнул, что украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе должен возглавить известный человек, которого определит Владимир Зеленский.

Напомним, во вторник, 28 июля, второй президент Украины и глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кучма принял решение об окончании своей работы в переговорной группе.

В украинской делегации объяснили, что означает уход Кучмы и почему ТКГ вслед за ним может покинуть глава российской делегации Борис Грызлов.