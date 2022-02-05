Дороже, чем в России, Польше и Беларуси: в Украине "взвинтили" цены на лук

В Украине подорожал лук / УНИАН

Производители овощей борщового набора в Украине вновь подняли цену репчатый лук.

Аналитики портала east-fruit сообщают, что рост цен на украинском рынке пока был не особо активным, так как местные фермеры опасались массового наплыва импорта.

В результате средняя цена на лук репчатый в Украине выросла уже до $0,35/кг.

Инфографика / east-fruit.com

Анализ производился по следующим странам: Украина, Узбекистан, Молдова, Грузия, Таджикистан, Беларусь, Россия и Польша.

Зеленый лук и лук порей также дорожают

Согласно данным портала Минфин, по сравнению с предыдущим месяцем средние цены выросли на 9,20%.

Цены на зеленый лук и лук порей в Украине / index.minfin.com.ua

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.