Дороже, чем в России, Польше и Беларуси: в Украине "взвинтили" цены на лук

Ранее рекордсменом была Беларусь.
Производители овощей борщового набора в Украине вновь подняли цену репчатый лук.
Аналитики портала east-fruit сообщают, что рост цен на украинском рынке пока был не особо активным, так как местные фермеры опасались массового наплыва импорта.
В результате средняя цена на лук репчатый в Украине выросла уже до $0,35/кг.
Анализ производился по следующим странам: Украина, Узбекистан, Молдова, Грузия, Таджикистан, Беларусь, Россия и Польша.
Зеленый лук и лук порей также дорожают
Согласно данным портала Минфин, по сравнению с предыдущим месяцем средние цены выросли на 9,20%.
Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.