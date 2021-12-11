Доставка посылок Новой почты: Ощадбанк запустил новую услугу

Новая почта и Ощадбанк запускают новую услугу / novaposhta.ub.ua

Компания Новая почта совместо с Ощадбанком запустили новую функцию под названием ОщадPay.

С ее помощью клиенты смогут рассчитываться за доставку посылок, рассказали в пресс-службе Ощадбанка.

Как действиует услуга ОщадPay

Клиенты Новой почты смогут воспользоваться новой услугой ОщадPay при доставке. Вводится опция расчета клиентов в мобильном приложении. При этом квитанция об оплате поступит в мессенджер Viber.

Таким образом, если на телефоне установлено приложение Новой почты, то квитанцию можно найти там или в SMS-сообщениях.

"Клиент может рассчитаться за посылку и услуги доставки бесконтактной картой или устройством ApplePay или GooglePay. Достаточно поднести платежное средство к смартфону курьера. После оплаты электронный чек будет отправлен клиенту в приложение Новой почты, на Viber или SMS-сообщением", - объяснили в Ощадбанке.

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Отмечается, что Ошадбанк и Новая почта обеспечили возможность пользования ОщадPay уже в 10 областях (в качестве теста).

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Ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.

Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.

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