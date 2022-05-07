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"Дух Жириновского": у Зеленского высмеяли влажные фантазии экс-президента РФ

7 мая 2022, 01:58

Дмитрий Медведев "выплясывает на клавиатуре фейки об имперских планах Польши".

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев / Reuters

Советник главы Офисе президента Михаил Подоляк прокомментировал очередные украинофобские высказывания бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.

По словам советника главы ОП, российский политик "выплясывает на клавиатуре фейки об имперских планах Польши".

Таким образом он прокомментировал высказывания экс-президента России Дмитрия Медведева о планах Польши захватить часть территории Украины.

Он сравнил Медведева с покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, известным своими эпатажными заявлениями.

"Дух Жириновского вселился в Медведева и выплясывает на клавиатуре фейки об имперских планах Польши. Цивилизованный мир работает по-другому. Польша — большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не нож в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи. Не все такие варвары, как Россия", — добавил Подоляк.

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Дмитрий Медведев Михаил Подоляк
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