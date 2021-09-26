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"Дурман, кощунство и цинизм": в Украине потроллили истерику Лаврова на Генассамблее ООН

26 сентября 2021, 10:57
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Нельзя забывать о "ментальной гигиене" после выступления Сергея Лаврова, подчеркнул Сергей Кислица.

Сергей Лавров
Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления ряда стран о непризнании выборов в Госдуму, которые Россия провела в захваченном Крыму, являются "попыткой отвлечь внимание от провала Киева по выполнению минских соглашений".

В ходе выступления на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН он сделал новый выпад в адрес Украины, сообщает ТАСС.

"То, что сейчас ухватились за эту крымскую тему, включая лихорадочный созыв так называемой "Крымской платформы" в Киеве и шум по поводу голосования, я думаю, что это – попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом [Владимиром] Зеленским позорно провалил свои обязательства по минским договоренностям относительно преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны", – заявил он.

Лавров также вновь повторил тезис российских властей о том, что якобы "вопрос Крыма закрыт".

"Вторая причина, почему они это делают, наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда", – цитирует главу российского МИД информационное агентство.

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В свою очередь постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отреагировал на выступление Лаврова и назвал его "зашкаливанием цинизма и кощунства".

"Только не забывайте о ментальной гигиене во время и после ознакомления с этим дурманом",– написал Кислица в Facebook.

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Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций против лиц, причастных в проведению выборов в Государственную Думу РФ на оккупированных территориях Украины.

Как подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов, это касается организации и проведения незаконных выборов в Госдуму на территории Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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