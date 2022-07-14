Два полковника погибли, еще двое - ранены: ВСУ уничтожили пункт управления российской дивизии ВДВ

ВС РФ продолжают нести потери среди командного состава / Фото УНИАН, instagram.com/vdv.russ

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по пункту управления 106-й российской воздушно-десантной дивизии из Тулы. Ликвидированы 28 оккупантов, в том числе высокопоставленные офицеры командного состава. Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.

Защитники Украины нанесли удар по оккупантам 8 июля.

"В ВС РФ продолжают расти потери среди командного состава. Получена информация, что 8 июля ВСУ нанесли удар по пункту управления 106 воздушно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула)", — написал Цымбалюк в Facebook.

По его словам, в результате удара убиты и ранены более 28 военнослужащих ВС РФ, в том числе:

командир 106 вдд полковник Селиверстов получил легкие ранения;

начальник штаба — первый заместитель командира 106 отд полковник Куликов — тяжело ранен;

заместитель командира 106 ВДД по вооружению полковник Кудрин – погиб;

заместитель командира 106 ВДД с тыла полковник Кузьминов – погиб.

Как сообщал Главред, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

В Мелитополе был ликвидирован российский подполковник Роман Иголкин. Его "денацифицировали и демилитаризовали" 3 июля.

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