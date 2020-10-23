Двести гривен за пачку: в Раде шокировали украинцев новыми ценами на сигареты

Сигареты в Украине могут радикально подорожать / Reuters

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий оценил вероятность радикального повышения цен на сигареты.

Об этом он заявил в эфире канала Наш, комментируя предложения к проекту госбюджета на 2021 год, которые предусматривают использование ряда источников для повышения расходов на систему здравоохранения Украины, в частности и заработной платы врачей.

По словам "слуги народа", в Украине цена за пачку сигарет должна равняться 200 грн.

"Мы считаем, что сигареты должны стоить 200 грн, и ничего плохого в этом нет…", - подчеркнул Радуцкий.

Он также иронически оценил вероятность протестов после радикального подорожания сигарет в Украине.

"Я не думаю, что люди будут протестовать на Майдане за сигареты по 200 грн. Не курите - это не хлеб", - говорит нардеп.

По его словам, повышение цен также должно коснуться крепкого алкоголя.

"Мы предоставили предложения не только на увеличение расходов на здравоохранение, но и дали предложение, где эти расходы найти. Первое, то что наш комитет поддержал - это повышение в разы стоимости сигарет, крепкого алкоголя", - добавил Радуцкий.

Напомним, ранее в Украине предложили ужесточить продажу сигарет. Предполагалось, что с прилавков торговых сетей могут пропасть сигареты, кроме того, их продажа будет возможна лишь лицам, достигшим 21 года.