Эксперт объяснила, почему Украине нужно разобраться с вопросом двойного гражданства

Жители Донбасса разочаровались в России, считает Осмоловская / Фото УНИАН

Украина должна ликвидировать проблему относительно неопределенности по поводу двойного гражданства. Такое мнение озвучила эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская.

По ее словам, Россия "заигрывает с этим фактором" на Донбассе. В частности, речь идет о том, что граждане Украины, которые проживают на оккупированных территориях и получили паспорта РФ, якобы смогут принять участие во всероссийском референдуме об изменениях в Конституцию.

"Если бы у нас был запрет на двойное гражданство, то можно было бы применять даже уголовную ответственность за такие действия", – сказала эксперт в эфире ObozTV.

По мнению Осмоловской, в отношении жителей Донбасса, которые проголосуют на российском референдуме, могут быть введены визовые санкции. В частности, для них может быть ограничен въезд в страны Евросоюза.

"Этот инструмент введут, если Евросоюз его поддержит. Это логично, поскольку по Крыму он действует так же", - считает эксперт.

При этом Осмоловская считает, что активность жителей Донбасса на российском референдуме будет небольшой. Причина в том, что люди разочаровались своим нынешним положением.

"Им было обещано, что эта территория будет частью Российской Федерации. Очевидно, что такого не планируется, люди разочарованы. Сейчас для украинской власти возникает удобный момент, чтобы завоевывать их сердца, чтобы возвращать их в Украину душой", – подчеркнула эксперт.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина должна найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства в стране. При этом, должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств – в частности, для Российской Федерации.