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"Едьте домой в Саранск": у Зеленского россиян попросили "на выход" из Крыма

7 сентября 2022, 14:57

Тамила Ташева обратилась к российским гражданам, которые незаконно приехали и находились в оккупированном Крыму.

Тамила Ташева
Тамила Ташева / УНИАН

Захваченный РФ Крым должны покинуть незаконно приехавшие туда россияне, заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Временно оккупированный Россией полуостров будет непременно освобожден Украиной, подчеркнула она в ходе брифинга, который транслировался в Facebook Офиса президента.

При этом представитель президента в АРК обратилась к российским гражданам, которые незаконно приехали и находились в оккупированном Крыму.

"Да, в Крыму тепло и очень душевно. Но все, кто незаконно приехали на нашу территорию, уже сейчас просим вас поехать к себе домой в Тюмень, Элисту, Саранск, Иркутск или откуда вы понаехали. Поезжайте, даже когда совсем не хочется", - добавила Ташева.

Подготовка деоккупации Крыма

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что аннексированный Россией еще восемь лет назад Крым будет освобожден любым путем, в том числе военным. Это понимает в том числе и мировое сообщество.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове. Он добавил, что жителям стоит передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

В свою очередь Михаил Подоляк заявил, что Украина уже приступила к подготовке эвакуационных маршрутов для жителей аннексированного Крыма, кто захочет покинуть полуостров на время активной деоккупации.

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Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

новости Крыма Тамила Ташева война России и Украины
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