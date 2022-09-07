"Едьте домой в Саранск": у Зеленского россиян попросили "на выход" из Крыма

Тамила Ташева обратилась к российским гражданам, которые незаконно приехали и находились в оккупированном Крыму.
Захваченный РФ Крым должны покинуть незаконно приехавшие туда россияне, заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.
Временно оккупированный Россией полуостров будет непременно освобожден Украиной, подчеркнула она в ходе брифинга, который транслировался в Facebook Офиса президента.
При этом представитель президента в АРК обратилась к российским гражданам, которые незаконно приехали и находились в оккупированном Крыму.
"Да, в Крыму тепло и очень душевно. Но все, кто незаконно приехали на нашу территорию, уже сейчас просим вас поехать к себе домой в Тюмень, Элисту, Саранск, Иркутск или откуда вы понаехали. Поезжайте, даже когда совсем не хочется", - добавила Ташева.
Подготовка деоккупации Крыма
Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что аннексированный Россией еще восемь лет назад Крым будет освобожден любым путем, в том числе военным. Это понимает в том числе и мировое сообщество.
30 августа президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове. Он добавил, что жителям стоит передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.
В свою очередь Михаил Подоляк заявил, что Украина уже приступила к подготовке эвакуационных маршрутов для жителей аннексированного Крыма, кто захочет покинуть полуостров на время активной деоккупации.
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Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.