УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Экономический паспорт украинца: кто получит 620 тысяч от государства и куда их можно потратить

7 декабря 2021, 12:50
Прослушать новость
Остановить

На эту сумму могут рассчитывать только рожденные после 2019 года.

паспорт Украины
Как будет работать экономический паспорт украинца/ УНИАН

Закон об экономическом паспорте украинца, проект которого Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Раду, предусматривает, что дети получат 20 тыс. евро (около 620 тыс. грн по курсу на 7 декабря).

Деньги выделят только тем, кто родился в 2019 году и позднее. Дети смогут воспользоваться средствами по достижении 18 лет, то есть не раньше 2037 года, пишет "УП".

Еще одно условие - ребенок к 18 годам должен не менее 5 лет прожить на территории Украины.

Выплаты в 620 тысяч грн прогнозируют в Офисе президента, который разрабатывал законопроект. Всего в этот год придется уплатить 191 млрд грн.

Из бюджета деньги будут перечисляться в Фонд будущих поколений, который должен начать копить деньги с 2023 года. Ожидается, что первый государственный взнос составит 21,8 млрд. грн. Такая сумма должна возместить взносы в две минимальные зарплаты за всех детей, рожденных с 2019 по 2023 год.

Реклама

Средства "на руки" никто не получит

Их будут перечислять напрямую на документально подтвержденные цели, список которых достаточно ограничен: высшее и профессионально-техническое образование в Украине, собственное жилье или пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде.

В критических случаях есть возможность досрочного снятия средств – в случае необходимости финансирования лечения тяжелых заболеваний (рак, инфаркт, инсульт, потребности в трансплантации жизненно важных органов и т.п.).

Читайте также10 тысяч долларов до 18 лет: Гетманцев объяснил механизм работы экономического паспорта украинцаВ случае смерти участника фонда средства получит его наследник без привязки к определенным законом целям.

Фонд будет наполняться средствами, получаемыми государством от рентной платы. Процент отчисления будет расти в течение 10 лет, в зависимости от вида ренты за использование недр общегосударственного значения:

  • для добычи полезных ископаемых: с 35% в 2023 году, до 70% в 2030 году (+5 п.п. ежегодно);
  • для добычи нефти, газового концентрата и газа: с 47,5% в 2023 году, до 95% в 2033 году (+5 п.п. ежегодно, а в последний год – на 2,5 п.п.);
  • в пределах континентального шельфа или морской экономической зоны: с 50% в 2023 году, до 100% в 2033 году (+5 п.п. ежегодно).

Экономический паспорт украинца

Этот механизм предусматривает, что на счетах детей будет накапливаться часть средств, которые государство получает от реализации природных благ – недр, земель, ископаемых или лицензионных сборов с них. Накопленные деньги дети смогут потратить после совершеннолетия – ими можно заплатить за образование или купить собственное жилье.

"У нас есть идея создать Государственный банк земли, который потом через Prozorro будет сдаваться в аренду и все поступления будут также идти на накопительные счета детей", - рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Зеленский экономический паспорт
Сейчас вы просматриваете новость «Экономический паспорт украинца: кто получит 620 тысяч от государства и куда их можно потратить». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Принесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способПринесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способ Самая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественнымСамая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественным Гороскоп на сегодня 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманГороскоп на сегодня 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обман Гороскоп на 2022 год для Льва: невероятное везение, удачное замужество и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Льва: невероятное везение, удачное замужество и лучшие дни Курс доллара взлетит: украинцам объяснили, к чему готовитьсяКурс доллара взлетит: украинцам объяснили, к чему готовиться
13:00

Гороскоп на завтра 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - враги

12:56

В Украине могут увеличить штрафы за долги по коммуналке: подробности

12:54

Кого Байден назначит послом США в Украине: стало известно имя кандидатуры

12:53

Ударит мороз, завалит снегом: синоптик рассказала, где и когда ждать ледяной "ад"Видео

12:50

Экономический паспорт украинца: кто получит 620 тысяч от государства и куда их можно потратитьВидео

Реклама
12:28

Имя, возраст, болезни и группа крови: в Днепре стали выдавать специальные браслеты с QR-кодомВидео

12:15

Подарок на Новый год 2022 для кота: чем порадовать пушистого любимца - идеи презентов

12:11

Экс-Холостяк Макс Михайлюк сбил человека в центре КиеваВидео

12:02

Сумщина собирается перевыполнить план "Большой стройки" на местных дорогах

11:40

ДТП с 19-ю погибшими и ранеными под Черниговом: выросло число жертв

11:25

Средняя зарплата в Украине – до 19 тысяч гривен: в Кабмине сделали прогноз на ближайшие 3 годаВидео

11:23

Украину накроет густой туман: в каких областях ухудшится погода

11:22

"Российские ребята уедут в гробах": Резников объяснил, что нужно для отражения удара РФВидео

11:17

51-летняя Ирина Билык показала, как выглядела 30 лет назад

10:38

"Переходите на итальянский": в ресторане в Виннице клиентов якобы отказались обслуживать на украинском

10:24

"Ненавижу украинский": обругавшая таксиста пассажирка извинилась, когда увидела себя в Сети

09:58

Сердце запустилось лишь через 20 минут: украинки в Египте реанимировали утопленникаВидео

09:26

Жуткое ДТП под Черниговом: 11 погибших, много пострадавших

09:26

Много крови и нечеловеческий крик: мусоровоз на глазах у матери раздавил 6-летнюю девочку в НежинеВидео

09:15

К чему снится собака: толкование известных сонников

Реклама
09:03

После разговора с Путиным Байден позвонит Зеленскому - Офис президентаВидео

09:03

Гороскоп на сегодня 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие тратыВидео

09:00

Немецкий "светофор": чего ждать от новой коалиции в Германии?

08:49

Украинцев заставят заплатить новый налог за огород: когда и сколькоВидео

08:26

Коронавирус в Украине 7 декабря: суточное число заболевших снизилось до 8,6 тысячи

08:22

Путин - циничный прагматик и будет пугать Европу войсками, пока она не сдастсямнение

08:06

США отправят войска в Восточную Европу в случае атаки России на Украину — AFPВидео

07:56

Риск вторжения РФ: Украина просит больше вооружений, лидеры Европы выступили за переговорыВидео

07:34

В Одессе подростки ради шутки подмешали 14-летней девочке антисептик в колу, она попала в больницуВидео

07:13

Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны: новые правила карантинаВидео

07:05

Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день святой Екатерины и как не попасть в бедуВидео

06:30

Гороскоп на 2022 год: какие опасности и возможности принесет год ТиграВидео

06:27

Острые заявления и шаг к санкциям: к чему приведут обвинения Лукашенкомнение

06:01

Самый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душуФото

05:50

Тяжелым больным COVID-19 может потребоваться 5 лет на восстановление, – врач

05:41

Эти овощи ни в коем случае нельзя есть сырыми: диетолог озвучила список

05:40

Вкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минутВидео

05:10

Без трусов, без лифчика, без фотошопа: экс-ВИА Гра шокировала фанатов полной обнаженкой

04:50

Зима опоздала: синоптик дал "ледяной" прогноз и назвал сроки похолоданияВидео

03:46

Безысходность может подтолкнуть Путина к новой горячей войне против Украины - правозащитник

Реклама
03:45

Санта Димопулос в прозрачном боди пикантно оголила сочные ягодицы

03:35

С днем ангела Екатерины: поздравления, милые открытки и картинки имениннице

03:30

Украинский спутник отправят в космос в США: известна дата запускаФото

02:54

Как ускорить Wi-Fi на смартфонах Xiaomi: простой и действенный лайфхак

02:43

Ученые назвали самый полезный овощ

01:56

Доллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвацииВидео

01:05

Диетолог рассказала, как отметить новогодние праздники без вреда для фигурыВидео

06 декабря, понедельник
23:57

Жена скандального экс-нардепа Лещенко вновь сыграет сет в Москве

23:43

Приносит в дом ссоры и беды: выбросите эту посуду прямо сейчасВидео

23:27

Новый год к нам мчится: Минздрав дал важные рекомендации на праздникиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять