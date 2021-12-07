Экономический паспорт украинца: кто получит 620 тысяч от государства и куда их можно потратить

Как будет работать экономический паспорт украинца/ УНИАН

Закон об экономическом паспорте украинца, проект которого Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Раду, предусматривает, что дети получат 20 тыс. евро (около 620 тыс. грн по курсу на 7 декабря).

Деньги выделят только тем, кто родился в 2019 году и позднее. Дети смогут воспользоваться средствами по достижении 18 лет, то есть не раньше 2037 года, пишет "УП".

Еще одно условие - ребенок к 18 годам должен не менее 5 лет прожить на территории Украины.

Выплаты в 620 тысяч грн прогнозируют в Офисе президента, который разрабатывал законопроект. Всего в этот год придется уплатить 191 млрд грн.

Из бюджета деньги будут перечисляться в Фонд будущих поколений, который должен начать копить деньги с 2023 года. Ожидается, что первый государственный взнос составит 21,8 млрд. грн. Такая сумма должна возместить взносы в две минимальные зарплаты за всех детей, рожденных с 2019 по 2023 год.

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Средства "на руки" никто не получит

Их будут перечислять напрямую на документально подтвержденные цели, список которых достаточно ограничен: высшее и профессионально-техническое образование в Украине, собственное жилье или пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде.

В критических случаях есть возможность досрочного снятия средств – в случае необходимости финансирования лечения тяжелых заболеваний (рак, инфаркт, инсульт, потребности в трансплантации жизненно важных органов и т.п.).

Читайте также10 тысяч долларов до 18 лет: Гетманцев объяснил механизм работы экономического паспорта украинцаВ случае смерти участника фонда средства получит его наследник без привязки к определенным законом целям.

Фонд будет наполняться средствами, получаемыми государством от рентной платы. Процент отчисления будет расти в течение 10 лет, в зависимости от вида ренты за использование недр общегосударственного значения:

для добычи полезных ископаемых: с 35% в 2023 году, до 70% в 2030 году (+5 п.п. ежегодно);

для добычи нефти, газового концентрата и газа: с 47,5% в 2023 году, до 95% в 2033 году (+5 п.п. ежегодно, а в последний год – на 2,5 п.п.);

в пределах континентального шельфа или морской экономической зоны: с 50% в 2023 году, до 100% в 2033 году (+5 п.п. ежегодно).

Экономический паспорт украинца

Этот механизм предусматривает, что на счетах детей будет накапливаться часть средств, которые государство получает от реализации природных благ – недр, земель, ископаемых или лицензионных сборов с них. Накопленные деньги дети смогут потратить после совершеннолетия – ими можно заплатить за образование или купить собственное жилье.

"У нас есть идея создать Государственный банк земли, который потом через Prozorro будет сдаваться в аренду и все поступления будут также идти на накопительные счета детей", - рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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