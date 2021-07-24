Экс-генпрокурор Пискун пояснил, зачем забрал унитазы и розетки с госдачи

Святослав Пискун / УНИАН

Бывший генпрокурор Святослав Пискун объяснил, почему во время выселения с государственной дачи в Конча-Заспе забрал с собой мебель, а также выкрутил розетки и демонтировал унитазы. Свою версию событий экс-чиновник изложил на своей странице в соцсети Facebook.

"По поводу Кончи-Заспы. Дом я получил в виде неоштукатуренный кирпичной коробки без электричества, отопления и коммуникаций . На протяжении 10 лет делали ремонт и улучшали условия жизни,так-как договор с Управлением делами Президента и Госимуществом был заключен на 49 лет. И я честно и в срок платил аренду государству! Поэтому -я вывез только свое личное имущество, как и все другие, кто выезжает из Дома отдыха. Правда ,я уже не живу там уже более четырех месяцев и где делись унитазы, меня не беспокоит. Беспокоит другое. Все розетки и лампочки-подсветки лежат аккуратно сложенные на подоконнике в кабинете- их нужно было поставить на место после ремонта", ‒ написал он.

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Напомним, ранее 14 мая Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО пообещал провести аудит госрезиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Ведь сейчас право на льготное проживание на госземли имеют бывшие судьи, прокуроры, правоохранители и таможенники.В этом контексте Зеленский упомянул фамилии экс-генпрокурора Святослава Пискуна, министров времен экс-президента Виктора Януковича – Дмитрия Табачника и Раисы Богатыревой и директора департамента корпорации Богдан Александра Ильина.

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Директор дома отдыха "Конча-Заспа" Александр Гурин заявлял, что в судебном порядке осудили свое выселение десятеро человек ‒ среди которых бывшие и нынешние чиновники.

Позднее Гурин заявлял, что процесс выезда Пискуна с госдачи занял около месяца и бывший генпрокурор забрал с собой всю мебель, снял унитазы и выкрутил все розетки.