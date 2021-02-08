Экс-глава разведки заявил о серьезной угрозе военных приготовлений России в Крыму

Эксперт рассказал о военных приготовлениях России в Крыму / Reuters

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь заявил, что развертывание в оккупированном Крыму новых военных баз России является серьезной угрозой для Украины.

"Тут есть элемент серьезной геополитической игры, дипломатической, гибридной, потому что военная сила используется тут как фон для того, чтобы добиваться серьезных политических целей. Но мы еще с 2008 года наблюдали, что шло наращивание военных сил, именно в Южном военном округе, и мы видели, мы подняли вопросы, когда Черноморский флот непосредственно принимал участие в войне против Грузии", - заявил генерал.

Гвоздь отмечает, что с 2014 года, после аннексии Крыма, со стороны России идет постоянное наращивание группировки, и "не просто группировки, а стратегического оружия – ракетные корабли, подводные лодки с ядерным оружием".

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Как подчеркнул экс-глава СВР, "это не просто какая-то игра, а серьезная угроза для нас".

"Сегодня что-то скрыть, что находится на земле, практически невозможно. Мы должны усиливать наши военные возможности на южном направлении. Россия вообще планирует развернуть в Крыму полноценную армию, входящую в Южный военный округ, это будет уже четыре армии на наших границах", - пояснил эксперт, передает Украина 24.

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