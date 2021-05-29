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Эксперт объяснил, что стоит за "клубничной" поездкой Порошенко на Донбасс

29 мая 2021, 14:11

Такое впечатление, что между властью и Порошенко на самом деле существует тайная договоренность и фактически идет игра в поддавки, говорит Доний.

Александр Доний
Александр Доний объяснил, что стоит за "клубничной" поездкой Порошенко на Донбасс/ УНИАН

Своей поездкой с клубникой на Донбасс пятый президент Украины, лидер фракции Европейская солидарность Петр Порошенко фактически прикрылся от очередной неявки на допрос в СБУ. То есть здесь благим делом прикрывают нежелание подчиняться закону, заявил политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей Александр Доний.

"Очевидно, что любой гражданин, который бы не явился на допрос в СБУ, Генпрокуратуру, МВД мог бы ожидать каких-то санкций. То есть Порошенко понимает, что ему ничего не угрожает, а потому он может позволить себе не являться на допросы", - сказал Доний в комментарии Главреду.

По его словам, дела, открытые в отношении Порошенко, не выглядят такими, которые открыты для достижения результата.

"Такое впечатление, что между властью и Порошенко на самом деле существует тайная договоренность и фактически идет игра в поддавки. То есть для общества создают иллюзию о том, что против Порошенко открываются дела (а учитывая то, что у Порошенко такой заоблачный антирейтинг, это многим нравится). В то же время, все эти дела вскоре либо закрываются, либо не имеют реальной судебной перспективы - то ли они открыты при обстоятельствах, которые нельзя доказать, то ли намеренно разваливаются самими силовыми ведомствами", - объяснил эксперт.

Доний отметил, что эти договоренности могут быть обусловлены несколькими факторами.

"Первый - влияние Порошенко на улицу. В свое время, в первый год президентства Зеленского, активно распространялись информация о финансировании структурами, приближенными к Порошенко, уличных акций протеста. Власть они беспокоили, и она их откровенно боялась", - считает эксперт.

Доний предположил, что второй фактор – договоренности о голосовании в Раде. Третий - отношения Порошенко с Западом, четвертый - общие экономические интересы.

"Пятый - коррупциогенность всего украинского политикума. Ведь в условиях посадки топ-политика, информация может касаться сферы чиновников, других политиков, бизнесменов и тому подобного. То есть в данном случае может быть незаинтересованность всего украинского политикума и государственного аппарата. И Порошенко это тоже понимает, потому и позволяет себе больше, чем себе могут позволить не только обычные граждане, но и другие политики", - резюмировал Доний.

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