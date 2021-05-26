Порошенко и Медведчук не могли обходиться друг без друга, они как братья-близнецы - эксперт

Порошенко и Медведчук не могли обходиться друг без друга, они как братья-близнецы / BBC.com

Лидер фракции Европейская солидарность Петр Порошенко и председатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук – это братья-близнецы, часть одной экосистемы, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Они прекрасно решали свои вопросы вместе, и последние пленки Бигуса в очередной раз подтверждают тот факт, что Порошенко и Медведчук не могли обходиться друг без друга", - сказал Романенко во время чата на Главреде.

По его словам, они могут ненавидеть друг друга, но они очень циничные и прагматичные люди, которые привыкли использовать окружающих.

"Поэтому Медведчук за пять лет президентства Порошенко стал сильнее, как и Порошенко, многое получил из-за того, что усилился Медведчук. Собственно, по этим же причинам никто и не преследовал Медведчука. Зачем? Медведчук Петру Алексеевичу был выгоден, и он надеялся за счет Медведчука избраться на второй президентский срок", - отметил он.

Романенко добавил, что эта схема была поломана Зеленским, он стал "черным лебедем" для них.

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