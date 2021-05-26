Порошенко и Медведчук не могли обходиться друг без друга, они как братья-близнецы - эксперт

Медведчук за пять лет президентства Порошенко стал сильнее, как и Порошенко, многое получил из-за того, что усилился Медведчук, рассказал Романенко.
Лидер фракции Европейская солидарность Петр Порошенко и председатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук – это братья-близнецы, часть одной экосистемы, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.
"Они прекрасно решали свои вопросы вместе, и последние пленки Бигуса в очередной раз подтверждают тот факт, что Порошенко и Медведчук не могли обходиться друг без друга", - сказал Романенко во время чата на Главреде.
По его словам, они могут ненавидеть друг друга, но они очень циничные и прагматичные люди, которые привыкли использовать окружающих.
"Поэтому Медведчук за пять лет президентства Порошенко стал сильнее, как и Порошенко, многое получил из-за того, что усилился Медведчук. Собственно, по этим же причинам никто и не преследовал Медведчука. Зачем? Медведчук Петру Алексеевичу был выгоден, и он надеялся за счет Медведчука избраться на второй президентский срок", - отметил он.
Романенко добавил, что эта схема была поломана Зеленским, он стал "черным лебедем" для них.
Отношения Порошенко и Медведчука – о чем сообщалось ранее:
- 18 мая журналисты обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, на которых фигурирует его кум - глава Кремля Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко и боевики ОРДЛО.
- По словам Дениса Бигуса, Медведчук был включен в работу с Порошенко от начала президентства, то есть, уже с июня 2014 года кум Путина регулярно посещал Администрацию президента. Согласно записями, Медведчук якобы встречался с Порошенко в любое время - хоть ночью, хоть на выходных.
- В одном из обнародованных разговоров с одним из главарей "ЛНР" Алексеем Карякиным, который состоялся 24 июня 2014 года, Медведчук говорит: "Ты должен знать и, возможно, знаешь. Я это все делаю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко, но к Порошенко и к этим официальным действиям я никакого отношения не имею".