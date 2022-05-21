Эксперт объяснил, есть ли риск того, что война в Украине перерастет в Третью мировую

Хотя у России есть ядерное оружие, преимуществ у Кремля все равно нет / Коллаж фото Reuters

Война в Украине имеет признаки начала третьей мировой, но поскольку у России нет союзников - это лишь попытка изобразить такое масштабное противостояние. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил политический и экономический аналитик Тарас Загородний.

"По сути, сейчас против Украины воюют несколько стран - Россия, Беларусь, Армения (поставляет технику), Таджикистан и Киргизстан. Если судить по тому, сколько стран уже втянуты в эту историю, то, безусловно, признаки третьей мировой войны уже есть. Не исключено, что вскоре эта война "выскочит" и в каких-то других регионах, например, Китай и Тайвань", - сказал Загородний.

При этом он отметил, что у России нет достаточных сил для того, чтобы вести войну одновременно и на нескольких фронтах. Потому она постарается не допустить, чтобы война разрослась.

"Следует также отметить, что классически мировая война возможна между двумя равноценными блоками государств. Например, в Первой мировой войне был Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антанта (Франция, Великобритания, Российская империя). Это были более-менее равноценные союзы и по демографическим показателям, и по вооружениям. То же самое было и во время Второй мировой войны – это тоже была война блоков: с одной стороны, были фашистская Германия, Италия, Япония, а с другой – Советский Союз, США, Великобритания. Это были примерно равноценные блоки, пока мощь США не выросла настолько, что их преимущество стало очевидным – тогда Германия была просто стерта с лица Земли", - сказал Загородний.

Читайте такжеЗеленский о завершении войны: Победа Украины точно будет в бою, но концовка - в дипломатииЭксперт отметил, что сегодня у России нет настоящих военных союзников. В то же время Украине помогают страны, которые производят примерно 50% мирового ВВП. Россия же производит всего 1,5% мирового ВВП.

Эксперт считает, что хотя у России есть ядерное оружие, преимуществ у Кремля все равно нет.

"Учитывая современные технологии и готовность США применять ядерное оружие в случае нападения России на какую-либо страну блока НАТО, это преимущество РФ полностью нивелируется", - объяснил Загородний.

"Учитывая все это, а главное – отсутствие у России союзников, все происходящее является лишь попыткой изобразить третью мировую войну. Втягиваться в мировую войну сейчас неинтересно и невыгодно никому. В частности, не нужно это Китаю, несмотря на его публичную риторику, не нужно это и Индии. Короче говоря, сейчас есть признаки третьей мировой, но нет равноценных блоков", - резюмировал Тарас Загородний.

Как сообщал Главред, западные аналитики описали пять сценариев, по которым может развиваться ситуация на войне в Украине.

Ранее политический и экономический аналитик Тарас Загородний говорил, что война в Украине продлится как минимум до конца лета 2022 года.

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