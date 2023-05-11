Эксперт оценил, много ли осталось военных "пугалок" у Путина

Как говорит Вадим Денисенко, русскому диктатору Владимиру Путину больше нечего предъявить пугающего миру - кроме как остатки стратегических войск

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Владимир Путин и Вадим Денисенко / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Упор на свои стратегические стратегические войска русский диктатор Владимир Путин сделал, поскольку выбор "пугалок" для всего мира у него невелик. Об этом в интервью Главреду заявил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"Безусловно, Путин этим [стратегическими войсками - Главред] пугает, потому что это единственная его более или менее сильная сторона, которая у него еще осталась. Все понимают, что единственное, чем он теоретически еще может пугать мир – это ядерное оружие. Но с другой стороны, ему уже больше нечего показать. Кстати, ядерного оружия он тоже особо не показал – были "Ярс", "Искандеры", но если посмотреть по тем, кто шел на параде, то это просто смешно – железнодорожные войска и генерал "казачьих войск". Конечно, Россия и дальше будет пугать мир ядерным оружием, здесь нечему удивляться, потому что здесь все то, что мы видели и слышали в течение прошлого года", − сказал он.

Парад 9 мая на Красной площади

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад ко Дню победы, участие в котором принял российский диктатор Владимир Путин. К главе Кремля присоединились лишь четыре иностранных лидера – президенты Кыргызстана, Казахстана, Армении и Таджикистана.

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Путин выступил со своей привычной пропагандистской программой. Как обычно российский диктатор обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о "победах" российских оккупантов.

В этом году парад на 9 мая в Москве был довольно скромным – в нем не участвовала авиация, а среди другой техники был замечен лишь один танк, который к тому же оказался музейным экспонатом. Танк Т-34, проехавшийся по Красной площади, был изготовлен в 1940-х годах в Украине. Т-34 были разработаны конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода и выпускались в Харькове на протяжении 1940-1958 годов.

Минобороны Украины позднее опубликовало саркастический ролик, посвященный танку Т-34, который принимал участие в параде.

"В этот "День победы" в России по Красной площади проехал ровно один танк. Т-34, впервые произведенный в 1940 году. Самому одинокому маленькому танку в мире желаем удачи", — заявили украинские офицеры.

Смотрите видео о том, как на парад 9 мая в Москве Кремль мог привезти вместо Путина двойника:

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