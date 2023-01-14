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Эксперт рассказал, от чего зависит ситуация со светом в Киевской области

14 января 2023, 01:32
Все региональные компании каждое утро узнают графики отключений, когда Укрэнерго озвучивает им объемы потребления электрической энергии.
Свет, электроэнергия
Ракетными атаками страна-агрессор пытается изолировать Киев. / ua.depositphotos.com

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что ситуация с электричеством в Киевской области зависит от работы местных распределительных компаний. Ситуация в регионе довольно неприятная, но и состояние сетей тоже плохое.

Харченко объяснил в интервью Главреду, что проблема заключается в работе региональных компаний.

"Все региональные компании, как Киевской, так и других областей находятся в одинаковых условиях, потому что графики отключения они узнают утром каждого дня, когда Укрэнерго озвучивает им объемы потребления электрической энергии. Поэтому здесь вопрос именно в качестве работы местной распределительной компании. Соглашусь, что ситуация в области довольно неприятная, но состояние сетей, будем откровенны, тоже очень плохое", - сказал эксперт.

Что касается ситуации в Киеве, то ракетными атаками страна-агрессор пытается изолировать столицу, которая сама по себе является энергодефицитной, и ей обязательно нужно питание извне.

"Потому что когда-то для того, чтобы запитать Киев, строили Чернобыльскую АЭС. Сейчас она не работает, соответственно, надо обеспечивать высоковольтными линиями, которые с разных сторон заходят в Киев. Их много (но их количество не бесконечно), и все они каждый раз подвергаются опасности во время ракетных атак, что снижает их способность проводить электричество до киевского энергоузла. Соответственно, он не способен сейчас получить столько электроэнергии извне, сколько ему нужно", - объяснил Харченко.

По словам эксперта, Киев, Харьков, Херсон и Одесса – это наиболее сложные регионы с точки зрения состояния сетей, ситуации с подачей питания потребителям и восстановления.

"Потому что то оборудование, которое необходимо для восстановления питания в этих регионах, к сожалению, малодоступно и его придется ждать еще несколько месяцев", - добавил он.

Кто такой Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Отключение света в Украине

Атаки страны-агрессора РФ на украинскую энергосистему теоретически могут привести к блэкауту в Украине. Однако на практике такой риск достаточно низкий. У россиян исчерпывается способность наносить ущерб нашему государству такими атаками. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он выразил мнение, что Украина уже прошла худшее с российскими ракетными атаками.

Кудрицкий также заявлял, что вражеские атаки на энергетическую систему Украины планируются и осуществляются не только российской армией. Захватчикам помогают еще и российские энергетики, которые хорошо знают энергосеть Украины.

В свою очередь, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял, что украинские энергетики сейчас работают над тем, чтобы укрепить энергосистему и улучшить физическую безопасность энергообъектов. Для столицы Украины планируют создать новую схему электропитания, которая позволит не бояться блэкаута. Если такой план удастся, то возможно с середины февраля этого года даже в случае повреждения энергосистемы российскими ракетами или дронами Киев всё равно будет получать свет, тепло и воду.

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