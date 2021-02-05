Эксперт разнес решение СНБО о закрытии телеканалов Козака

В Украине закрыли каналы из орбиты Тараса Козака / сайт канала 112 Украина

Бывший народный депутат, правовед Виталий Журавский прокомментировал решение о санкциях против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, решение о санкциях было принято с нарушением юридических процедур.

При этом он напомнил о том, что спикер парламента Жмитрий Разумков подтвердил факт письменного опроса членов СНБО по этому вопросу.

"Читаем статью 9 закона о СНБО: "Любое решение принимается на заседании путем личного голосования". Это означает, что заседания не было, голосования не было. На каких основаниях это решение?" - сказал юрист.

Эксперт уверен, что решение по поводу закрытия любого канала должно приниматься исключительно судом.

"В данном случае меня больше всего интересует судьба 1,5 тыс. человек, закрыли каналы, люди на улице, им нужно содержать семьи, это уже социальный вопрос на рынке труда", - добавил Журавский.

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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: