Эксперты нашли способ, который поможет Украине обеспечить рост экономики на 5-7%

Специалисты считают, что Украина теряет шанс на рост своей экономики из-за того, что не стимулирует соотечественников возвращаться из других стран, где они работают.

А только таким методом отечественная экономика может достичь уровня 5-7%. Об этом говорится в сюжете 5 канала.

"Мир становится более прагматичным, конкуренция за людей будет только расти. И выиграет ли Украина в этой конкурентной борьбе – зависит только от нашей власти. Нужно менять страну – не только в лозунгах, когда нам предлагают политики перед выборами. А менять таким образом, чтобы люди чувствовали в первую очередь не своими ушами, а своими карманами", – подчеркнул Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Между тем, подавляющее количество украинских заробитчан вынуждено работать вдали от дома, причем в крайне непростых условиях. Люди сами признаются, что их трудоустройство за рубежом - тяжелый труд при полном отсутствии социальных гарантий и минимальными мерами по охране труда. А жилье и питание, которыми иностранные работодатели заманивают к себе украинцев, в большинстве случаев оказывается самым дешевым.

Особенно, если речь идет о сезонных сельхозработах.

"Большинство работников работают без надлежащего оформления. То есть без надлежащей защиты, без страхования рисков, связанных с трудовой деятельностью. Без гарантий, что с ними надлежащим образом рассчитаются. Более того, бывают случаи, когда мы сталкиваемся с элементами трудового рабства, когда людей эксплуатируют сокрушительно, при чем не рассчитываются с ними должным образом", - говорит Олег Пендзин - член Экономического дискуссионного клуба.

Эксперты уверены, что государство должно более активно стимулировать соотечественников возвращаться из-за рубежа и работать на свою страну.