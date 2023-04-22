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"Элиты" РФ пытаются выйти на контакт с Украиной, среди них - представители верхушки Кремля - ГУР

Сергей Кущ
22 апреля 2023, 14:51 обновлено 22 апреля, 14:51
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Россияне таким образом пытаются избежать привлечения к ответственности в будущем.
Андрей Юсов, Владимир Путин
"Элиты" РФ пытаются выйти на контакт с Украиной / УНИАН, скриншот

Представители так называемых российских "элит" боятся за свое будущее - они пытаются установить контакты с Украиной и другими странами.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей.

Также россияне таким образом пытаются избежать привлечения к ответственности в будущем.

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"Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже и представители политического сегмента верхушки обитателей кремля. Этот процесс будет только набирать обороты", – отметил представитель украинской разведки.

При этом он отметил, что россияне будут более активно искать контакты, когда ВСУ будут достигать новых успехов.

"Украина, безусловно, использует любые инструменты, наиболее креативные подходы для того, чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности... Многие контакты и операции реализуются, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", – подытожил Юсов.

Напомним, недавно генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Ранее военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

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