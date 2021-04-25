Еще одна область выходит из красной зоны карантина

Львовская область выходит из красной зоны / Фото galka.if.ua

Львовская область с 26 апреля выходит из перечня регионов в красной зоны карантина.

Такое решение приняли по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Так, с 00:00 26 апреля во Львовской области введут желтый уровень карантина. В регионе будет значительное ослабление карантина, но некоторые ограничения все же останутся:

массовые мероприятия только при участии до 30 человек, с наполненностью 1 человек на 4 м² или заполненностью зала до 50%;

запрещено посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста;

запрещена работа кафе, баров, ресторанов после 22:00 и до 07:00. Но разрешается адресная доставка и навынос;перевозка пассажиров происходит только в пределах сидячих мест;

обязательно носить маски или респираторы в общественных зданиях.

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Отметим, накануне красную зону карантина покинула Одесская область.

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