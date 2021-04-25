Еще одна область выходит из красной зоны карантина

Львовская область уже в ближайшие часы выйдет из красной зоны карантина.
Львовская область с 26 апреля выходит из перечня регионов в красной зоны карантина.
Такое решение приняли по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
Так, с 00:00 26 апреля во Львовской области введут желтый уровень карантина. В регионе будет значительное ослабление карантина, но некоторые ограничения все же останутся:
- массовые мероприятия только при участии до 30 человек, с наполненностью 1 человек на 4 м² или заполненностью зала до 50%;
- запрещено посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста;
- запрещена работа кафе, баров, ресторанов после 22:00 и до 07:00. Но разрешается адресная доставка и навынос;перевозка пассажиров происходит только в пределах сидячих мест;
- обязательно носить маски или респираторы в общественных зданиях.
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Отметим, накануне красную зону карантина покинула Одесская область.
Коронавирус в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.
- Согласно свежим прогнозам Министерства здравоохранения Украины, красную карантинную зону покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в желтую зону на следующей неделе, заявил главный санитарный врач страны и замглавы ведомства Виктор Ляшко.
- По состоянию на утро 25 апреля в красной зоне карантина в Украине находились 11 регионов: Киев, Житомирская, Запорожская, Полтавская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области
Автор: Мария Тупик