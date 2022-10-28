Если игнорировать повестку: адвокат объяснил, как в Украине наказывают уклонистов

Адвокат объяснил, как в Украине наказывают уклонистов/ коллаж фото УНИАН и УП

Наказание тем людям, которые в рамках всеобщей мобилизации в Украине в рамках военного положения, проигнорировали повестку, применяется в зависимости от вида такого документа. Об этом в комментарии порталу "НВ" сказал известный адвокат Виталий Гаделия.

"Для их разграничения нужно разобраться с видами повесток. В общей сложности, есть 4 вида повесток. Первый — это на прохождение срочной военной службы, их сейчас не выдают. Есть повестки на уточнение данных. Если ее вручили, и лицо не явилось, за это предусмотрена административная ответственность. Есть повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Здесь тоже административная ответственность", — объясняет юрист.

Как говорит Гаделия, если человек получил повестку формата "уточнение данных" или "прохождение медкомиссии". И если он не явился в указанный в документе срок, то это несет за собой административную ответственность. Максимальный штраф по такой статье КоАП — 8,5 тысячи гривен. Но он, утверждает юрист, в первую очередь может быть назначен в случае повторного правонарушения ‒ в первую очередь для чиновников и всякого рода начальников на предприятиях.

"Например, если руководитель не передал повестку работнику. Ведь если представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки придет на предприятие и не застанет того или иного работника, оставляет повестку, и обязанность ее передать возлагается на предприятие", ‒ пояснил Гаделия.

Далее, говорит адвокат, уже уголовная ответственность наступает для людей, которые успешно прошли через медицинскую комиссию в военкомате. То есть врачи признали из годными к строевой службе. Они получили мобилизационное распоряжение и не явились на пункт сборки. Максимальный срок по такой статье УК ‒ до пяти лет тюремного заключения.

"Если дважды вручили лицу повестку на уточнение данных, оно не явилось,и его дважды привлекли к административной ответственности, то уже третий раз могут открыть уголовное производство и пытаться привлечь к уголовной ответственности. Были такие решения", ‒ подытожил адвокат.

Мобилизация в Украине

Русский диктатор Владимир Путин 24 февраля объявил о начале так называемой "спецоперации" России против Украины. Таким лживым термином он и русская пропаганда называла полноценную войну. Войска РФ напали на украинское государство со своей территории, оккупированного Крыма, Беларуси и оккупированного Донбасса. Начались ракетные и авиационные бомбардировки объектов военной, гражданской и критической инфраструктуры.

Война продолжается. Силы обороны Украины отражают нападение российских войск и освобождают захваченные территории.

25 февраля в Украине была объявлена всеобщая военная мобилизация. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, который 3 марта утвердила Верховная Рада.

Призывают в ряды ВСУ мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у которых есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. Документ внес в Раду президент Зеленский. Проголосовали "за" 288 парламентариев.

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