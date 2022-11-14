Если республиканцы получат большинство на выборах, помощь Украине не изменится - Бала

США вряд ли существенно снизят помощь Украине после выборов - Виталий Бала / Коллаж УНИАН

Результаты промежуточных выборов в США мало повлияют на позицию администрации Джо Байдена в отношении Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

По его мнению, ситуация в Сенате более или менее близка к статус-кво, за исключением Палаты представителей, где у республиканцев уже есть перевес.

"Палата представителей важна тем, что там принимают все инициативы - Сенат их только потом одобряет. То есть от Сената не может быть инициативы о помощи Украине или ее увеличении. Поэтому, безусловно, голосование в Палате представителей является первичным и очень важным. Именно в этом смысле есть определенные опасения за большинство там республиканцев, но я лично так не считаю. Ведь, повторюсь, республиканцы пока неоднородны, и даже их избиратели (а таких больше половины) поддерживают помощь Украине", - отметил Бала.

В то же время эксперт убежден, что в случае контроля республиканцев над Сенатом США, поддержка Украины существенно не изменится. По его словам, высказывания республиканцев о снижении уровня поддержки Украины могут быть лишь ходом предвыборной кампании.

"Я допускаю, что это отчасти та риторика, которая была присуща не только группе MAGA (группа республиканцев, которые поддерживают экс-президента США Дональда Трампа. - Главред), но и другим республиканцам, связана с тем, чтобы в чем-то обвинять своих оппонентов. В данном случае - демократов, потому что по данным различных социологических исследований, вопросы национальной безопасности и внешней политики набирают 10% заинтересованности американцев. Поэтому, безусловно, все, кто идет на выборы, ознакамливаются с такими исследованиями, и дальше говорят то, что хотят услышать американцы, чтобы те за них проголосовали", - считает Бала.

Как сообщал Главред, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США продолжают помогать Украине и в ближайшие недели объявят об очередном пакете военной помощи.

"Мы по-прежнему стабильны в предоставлении помощи в области безопасности. Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой (пакет помощи) в ближайшие несколько недель, примерно спустя аналогичный промежуток времени и того же объема, которого мы придерживались в течение последних нескольких недель и месяцев", — сказал он журналистам на борту рейса, направляющегося из Вьетнама на саммит G20 на Бали.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал вероятность окончания войны в Украине. При этом он назвал главное условие, после выполнения которого может быть окончен конфликт, развязанный РФ. Свое заявление он сделал в ходе короткого брифинга по пути на авиабазу Эндрюс, откуда он отправится в зарубежное турне.

Фактически президент США поставил ультиматум президенту РФ Владимиру Путину подчеркнув, что только после вывода всех войск РФ из Украины можно говорить об окончании войны.

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