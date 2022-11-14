США заинтересованы в завершении войны до 2024 года, от этого зависит второй срок Байдена — Бала

Джо Байден окончательно решит баллотироваться ли ему во второй раз в 2023 году - Виталий Бала / коллаж Главред, facebook.com/POTUS

8 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Подсчет голосов еще продолжается, но согласно предварительным результатам, демократы набрали поровну мест с республиканцами в Сенате, но республиканцы имеют преимущество в Палате представителей.

В интервью Главреду директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал, как контроль республиканцев в нижней палате Конгресса может повлиять на уровень помощи Штатов Украине, может ли Китай воспользоваться изменением контроля в американском правительстве и выгодна ли Штатам длительная война в Украине.

Как бы вы охарактеризовали текущие позиции демократов после предварительных результатов выборов?

Промежуточными выборами в Соединенных Штатах, как мы их называем, избирается Палата представителей (435 депутатов) и треть Сената (35 депутатов). Хотя в то же время избираются и ключевые губернаторы, государственные секретари и различные должностные лица. То есть эти выборы очень важны, и накануне них было много разговоров о том, что реальность в Соединенных Штатах должна кардинально измениться. То есть республиканцы должны были получить преимущество. Этого не произошло. Более того, в американской и зарубежной прессе пишут о том, что виновником проигрыша республиканцев является Трамп, и его шансы на то, чтобы идти на президентские выборы 2024 года теперь под большим вопросом. В частности, губернатор Флориды ДеСантис, который был вновь переизбран, теперь является его основным конкурентом. Из-за этого Трамп уже начал высказываться против него, и в этой ситуации пишут, что Байден не проиграл, а Трамп не выиграл. Сегодня речь идет о том, что, скорее всего, республиканцы будут иметь большинство в Палате представителей, но это будет небольшое преимущество - условно 2-3 места. Увидим, как на самом деле будет, потому что конечный результат выборов еще под вопросом, поскольку много людей заблаговременно проголосовали по почте, и подсчет этих голосов потребует времени. Более того, если говорить о Сенате, то в Джорджии еще будет условный 2-й тур в декабре, потому что никто из кандидатов — ни республиканец, ни демократ — не набрали более 50 процентов голосов. По состоянию на сегодня сенатором от этого штата является демократ, поэтому будет либо паритет в Сенате, либо останется небольшое преимущество демократов. В противном случае, есть два места у других партий, из-за чего у республиканцев также не будет более 50 из 100 сенаторов. Поэтому, как мне представляется, ситуация в Сенате более или менее близка к статус-кво, за исключением Палаты представителей.

Но я не думаю, что это в какой-то степени может повлиять на позицию администрации Джо Байдена в отношении Украины. Для нас это очень важно, и мы наблюдали за выборами именно в контексте изменений, ведь республиканцы даже проводили свою предвыборную кампанию, обвиняя демократов в чрезмерной помощи Украине. Хотя это на самом деле не соответствует действительности, потому что те условно 70 миллиардов долларов, которые Украине предоставили Соединенные Штаты Америки, совсем несопоставимы с триллионами долларов, которыми США выплачивали свои долги. Ведь на самом деле это - следствие инфляции, повышения цен, то есть не только мирового кризиса, но и тех выплат, которые нужно было делать раньше.

Судя даже по предварительным результатам выборов в США, как вы сказали, в Палате представителей возможно небольшое преимущество республиканцев. Насколько это критично и для текущего руководства США, и в перспективе - для Украины?

У республиканцев также есть неоднородность. Так называемая группа MAGA (сторонники программы экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" – с англ. "Make America great again". – Главред). То есть это - трамписты, которые больше всего выступали против помощи Украине и говорили, что ее нужно уменьшать. Но есть и другие республиканцы, и именно их часть будет голосовать за те законопроекты, которые касаются Украины. То есть я бы здесь был осторожным оптимистом. Тем более, как пишут на Западе, что Трампа фактически обвиняют в проигрыше, потому эта немногочисленная группа мага MAGA не будет иметь такой поддержки у других республиканцев, если они будут выступать против Украины или уменьшения нам помощи.

А если говорить о Сенате, где так же до конца непонятна ситуация. Что будет, если республиканцы будут контролировать и Сенат, и Палату представителей?

Даже если будет большинство в Сенате, хотя и это под большим вопросом, хочу вернуться к той мысли, где я говорил, что есть разные группы республиканцев — есть супертрамписты и другие. Другие, кстати, среди которых и губернатор ДеСантис, который, возможно, будет их кандидатом на победу сначала среди республиканцев, а затем на президентских выборах 2024 года. Поэтому я сейчас посоветовал бы всем нам посмотреть и почитать, что именно этот губернатор говорил в отношении Украины, потому что вокруг него так или иначе cуществует достаточная группа республиканцев, которая будет выдвигать его как одного из претендентов от Республиканской партии США в президентской гонке.

Еще раз хочу подчеркнуть то, что говорил чуть выше - я являюсь осторожным оптимистом относительно поддержки Украины. Не думаю, что что-то может существенно измениться, даже если Сенат будет за республиканцами.

Я допускаю, что это отчасти та риторика, которая была присуща не только группе MAGA, но и другим республиканцам, связана с тем, чтобы в чем-то обвинять своих оппонентов. В данном случае - демократов, потому что по данным различных социологических исследований, вопросы национальной безопасности и внешней политики набирают 10% заинтересованности американцев. Поэтому, безусловно, все, кто идет на выборы, ознакамливаются с такими исследованиями, и дальше говорят то, что хотят услышать американцы, чтобы за них проголосовали.

Чем Украине и миру в целом грозит такое изменение контроля над руководящими органами в США - какие процессы это может запустить?

На самом деле Палата представителей важна тем, что там принимают все инициативы - Сенат их только потом одобряет. То есть от Сената не может быть инициативы о помощи Украине или ее увеличении. Поэтому, безусловно, голосование в Палате представителей является первичным и очень важным. Именно в этом смысле есть определенные опасения за большинство там республиканцев, но я лично так не считаю. Ведь, повторюсь, республиканцы пока неоднородны, и даже их избиратели (а таких больше половины) поддерживают помощь Украине.

Этой ситуацией в случае, если власть будет разветвлена, могут воспользоваться противники Соединенных Штатов - Китай или Россия?

Можно рисовать разные сценарии того, как будут реагировать разные страны. Но для меня интересным было то, что сказал Байден, говоря о результатах. В частности, в контексте вывода российских войск из Херсона он сказал, что РФ ждала результатов, и после этого сделали соответствующее заявление, будто надеялись на какие-то другие результаты. Потому это заявление на самом деле является для нас очень позитивным, и я не думаю, что Россия или Китай могут в той или иной степени надеяться на какие-то ухудшения взаимопонимания внутри США. Потому что когда голосовали за различные документы относительно доктрины внешней политики и республиканцы, и демократы определили Китай главным конкурентом для себя, Россию в этом плане рассматривают меньше. Хотя Си Цзиньпин после 20 съезда Коммунистической партии Китая сейчас, наоборот, выступает за начало нового диалога с США. Поэтому Китай после политики самоизоляции в течение второго срока Си Цзиньпина вновь заговорил о глобализации. А это вновь дает основания для того, чтобы надеяться на иное поведение Китая. Потому что он понимает, что проблемы, которые могут быть в США и Европе, могут финансово ударить по Китаю,ведь тогда он не сможет предоставлять свои услуги. То есть ухудшение экономической ситуации в США и ЕС бьет долларом или юанем по Китаю - здесь все настолько переплетено, что делать линейные выводы преждевременно.

То есть так или иначе США и Китай будут пытаться искать какие-то пути для компромисса?

Да. Сразу после съезда КПК министр иностранных дел Китая имел очень обстоятельный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как пишут СМИ, она была непростой, но они ищут какие-то варианты. Также в Китай прилетал канцлер Германии Олаф Шольц, и во время его визита Си Цзиньпин впервые публично заявил, что Китай выступает категорически против любого применения ядерного оружия, что также было определенным сигналом для Путина. То есть Китай несколько меняет свои ориентиры - он исходит из своих национальных интересов, но в контексте той политики, которой Китай придерживался до съезда Компартии Китая, его позиция будет меняться.

Вы упоминали Байдена, и было заявление о том, что он планирует баллотироваться на второй президентский срок. Как бы вы расценили возможные дальнейшие шансы - удастся ли Байдену при текущей ситуации это сделать?

Последнее, что я прочитал в иностранной прессе, это то, что Байден сделает окончательное заявление в следующем году. Я думаю, что это правильно, потому что надо пережить эту зиму. Для Байдена будет важен результат завершения войны в Украине - он может это использовать в своей предвыборной кампании, но это могут использовать и против него. Вообще в США существует формула 13 ключей, где каждый ключ - это отдельная сфера жизни американцев. Эта формула появилась еще в 70-х годах и ни разу не дала сбоя. Фишка в том, что будущему кандидату в президенты надо набрать хотя бы 8, и тогда он одержит победу. Поэтому вопрос завершения войны - это один из ключей, который нужен Байдену для того, чтобы он принял окончательное решение. Все его консультанты, думаю, четко это отслеживают и советуют ему.

А есть ли риск того, что война в Украине из-за этого может растянуться до 2024 года?

Я не думаю, что войну нужно ставить в зависимость от выборов. Тогда можно говорить и о выборах в России, потому что Путину это нужно. По моему мнению, война будет продолжаться ровно столько, сколько мы получим необходимого количества оружия для того, чтобы мы ее завершили, а также от финансовой и экономической помощи и санкций. Я не думаю, что США на самом деле выгодно длительное продолжение войны в Украине в контексте тех внутренних экономических проблем, ведь так или иначе эта война имеет влияние и на внутреннюю ситуацию в США. Наоборот, победа в войне - это большой плюс, потому что потом начнется восстановление Украины. А я очень надеюсь, что действующая власть даст больше заказов именно американским компаниям, потому что они больше всего сейчас нам помогают и оказали нам больше помощи, чем другие страны вместе взятые. Это также будет определенным стимулом, и поэтому этот вопрос для Байдена более выигрышный, потому что тогда будут играть роль страны, которая способствовала завершению этой войны. И я очень надеюсь, что она завершится победой Украины.