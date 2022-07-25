Есть ли у оккупантов шансы быстро перебрасывать свои войска - объяснение военного эксперта / коллаж УНИАН

На данный момент почти вся линия фронта русско-украинской войны контролируется и осуществлять какие-то неожиданные перегруппировки и передислокации оккупанты не могут. Об этом 24 июля рассказал военный эксперт Александр Коваленко, сообщает "ТСН".

"Например, мы достаточно долгое время наблюдали за тем, как они пытались перегруппировать, передислоцировать большое количество личного состава в Запорожской области, в Херсонской области, чтобы максимально усилить свой оборонный потенциал именно российских оккупационных подразделений в Херсонской области", — отметил он.

Но, говорит Коваленко, у оккупантов ничего не получилось ‒ потому что их войска находятся под пристальным наблюдением как нашей разведки, так и разведки международных партнеров.

По его словам, россияне значительно нивелировали свой оборонный потенциал в пределах Запорожской области, тогда они начали использовать уже ресурс из донбасского плацдарма, перегруппироваться оттуда.

"То есть они сейчас, если и делают какие-либо движения, связанные именно с усилением или ослаблением своих позиций, это все известно. Поэтому каких-то неожиданностей не будет", — подытожил эксперт.

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Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.

"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.

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