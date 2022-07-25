УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Есть ли у оккупантов шансы быстро перебрасывать свои войска - объяснение военного эксперта

25 июля 2022, 02:05

По словам эксперта, россияне значительно нивелировали свой оборонный потенциал в пределах Запорожской области. И им пришлось тянуть резервы из района Донбасса.

ВСУ, Россия
Есть ли у оккупантов шансы быстро перебрасывать свои войска - объяснение военного эксперта / коллаж УНИАН

На данный момент почти вся линия фронта русско-украинской войны контролируется и осуществлять какие-то неожиданные перегруппировки и передислокации оккупанты не могут. Об этом 24 июля рассказал военный эксперт Александр Коваленко, сообщает "ТСН".

"Например, мы достаточно долгое время наблюдали за тем, как они пытались перегруппировать, передислоцировать большое количество личного состава в Запорожской области, в Херсонской области, чтобы максимально усилить свой оборонный потенциал именно российских оккупационных подразделений в Херсонской области", — отметил он.

Но, говорит Коваленко, у оккупантов ничего не получилось ‒ потому что их войска находятся под пристальным наблюдением как нашей разведки, так и разведки международных партнеров.

По его словам, россияне значительно нивелировали свой оборонный потенциал в пределах Запорожской области, тогда они начали использовать уже ресурс из донбасского плацдарма, перегруппироваться оттуда.

"То есть они сейчас, если и делают какие-либо движения, связанные именно с усилением или ослаблением своих позиций, это все известно. Поэтому каких-то неожиданностей не будет", — подытожил эксперт.

Читайте такжеВоенный эксперт спрогнозировал, будет ли новое широкомасштабное наступление армии РФ на Украину

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.

"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.

Інші новини:

Автор: Егор Бунин
новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:10

"Цены пойдут вверх": украинцам объяснили неминуемость курса доллара по 40 грн

03:05

Победителя Голосу країни Сергея Лазановского в Бельгии забрала "скорая"

02:39

Франция и Германия опасаются победы Украины в войне - дипломатВидео

02:05

Есть ли у оккупантов шансы быстро перебрасывать свои войска - объяснение военного экспертаВидео

01:54

"Каково это - быть в столице убийц?": Бали-бея Бурака Озчивита захейтили за визит в Москву

Реклама
01:33

Идеальный блеск и никакой желтизны на подоконниках: как и чем правильно мыть окна

01:05

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 июля: Близнецам – экономия, Львам – новая работа, Скорпионам – долгиВидео

01:04

Ксения Мишина впервые показала 10-летнему сыну его настоящего отца: "Сказала, что это мой знакомый"

00:51

Приметы на 25 июля: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не потерять все деньгиВидео

00:10

Путин может "дожать" Лукашенко, и тогда Беларусь начнет наступление на север и запад Украины – МВДВидео

00:06

Звезда Сватов Анна Кошмал показала, как принимает солнечные ванны в коротком цветастом мини

24 июля, воскресенье
23:40

Что показал пятый месяц войнымнение

23:05

"Украинцы никогда не отдадут независимость": Зеленский ответил на тираду пропаганды от ЛавроваВидео

22:24

"Дорога идет напрямую к Крыму": названы 4 слабых места оккупантов РФ в Херсонской областиВидео

22:03

"Не хочу поехать и там остаться": артисты-путинисты боятся выступать в оккупированном ХерсонеВидео

21:21

Перелом на поле боя произошел: ВСУ освободят Херсонскую область к сентябрю – советник главы ОВАВидео

20:46

Когда силы ВСУ на поле боя превысят возможности войск РФ, Украину перейдет в наступление – АрестовичВидео

20:02

Звезда сериала "Школа" записала высмеивающий оккупантов хит "Ванька-встанька"

19:54

Если Лукашенко нападет на Украину, войска Беларуси и белорусы из ВСУ могут его смести – экспертВидео

19:52

Иракли Макацария женился на 20-летней грузинке - первые фото со свадьбы

Реклама
19:48

"Едет отпевать": Киркорова высмеяли за анонс концертов перед ранеными оккупантамиВидео

19:29

Военный эксперт спрогнозировал, какие и сколько ракет осталось в России

19:12

Мост в Херсоне трещит, высокоточные снаряды едут в Украину: сто и одна причина для истерики Россиимнение

19:03

Угроза попытки армии России взять Киев: дипломат оценил риски еще одного удара МосквыВидео

18:39

В боях за Украину погиб доброволец и чемпион-боец ММА из Польши

18:38

Борис Джонсон запланировал свой прощальный визит в Украину - The TelegraphВидео

18:35

"Очень больно. Не верится. За гранью возможного": Ольга Сумская высказалась о запроданке Повалий

18:14

Войска РФ в панике: ВСУ получили оружие от Запада и успешно продвигаются на Херсонщине – экспертВидео

18:11

"Это самая большая война, которую я видел": Ричард Гир пылко поддержал Украину и обругал РФ

18:02

Джонсон планирует вернуться в кресло премьера Британии - The TimesВидео

17:43

Сергей Стерненко. Бардаш сбежал в Россию, но там ему не радыВидеоблоги

17:13

"Некрофилия и кровожадность русского мира": в ОП разнесли пропаганду КремляВидео

17:09

На Херсонщине еще нет "котла": Арестович рассказал, что на самом деле с "окружением" оккупантовВидео

17:05

В Москве назвали Wi-Fi "Слава Украине": на человека донесли в полицию, но владельца роутера не нашли

16:55

В Африке похоронили певца-путиниста Пьера Нарцисса

16:32

ВСУ переходят к зачистке Херсонщины: готовятся мощные удары по оккупантамВидео

16:25

РФ выдвинула новое требование после подписания "зернового соглашения"Видео

16:01

"Призрак Киева" рассказал о сбитых целях РФ и "тупой" тактике россиянВидео

16:01

"Венгрии обещали Закарпатье": Фейгин объяснил, почему Орбан поддерживает ПутинаВидео

15:59

"Расширения войны" нет, Россия планировала захват Запорожчины и Херсонщины – разведка БританииВидео

Реклама
15:48

В ООН резко отмежевались от слов "источника" о том, что РФ имела право бить по порту в Одессе - МИДВидео

15:30

Ответка за обстрелы Николаева: ВСУ уничтожили российский комплекс С-300Видео

15:28

"Это точно была не российская мина": Маси Найем дал первое интервью после тяжелого ранения на фронтеВидео

15:28

Плохой и еще хуже: два сценария, которые ждут РоссиюмнениеВидео

15:21

Нужно вместе лупить врага, а не устраивать хейт: Полякова оправдалась за свой языковой скандал

14:58

Сродни курению и алкоголизму: ученые выяснили, почему нельзя хрустеть суставами

14:57

Британские комплексы ПВО прикроют небо: ВСУ вооружили дальнобойными ЗРК StormerВидео

14:34

F-16 и Leopard для ВСУ: дипломат назвал условие новых поставок Запада УкраинеВидео

14:33

Возвращение территорий - первый шаг к победе: Каспаров спрогнозировал формат поражения КремляВидео

14:12

У любовницы Путина Кабаевой объявился ухажер-футболистВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять